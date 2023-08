Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 agosto 2023/ Stop sul lavoro per il Leone, la Vergine lotta contro Saturno

Oroscopo Paolo Fox: il Leone si dedica alla famiglia, la Vergine sarà sopravvissuta agli sgambetti di Saturno?

Leone, l’Oroscopo di Paolo Fox ti raccomanda di non azzardare, perché questo Giove dissonante parla un po’ di uno stop che riguarda il lavoro: per qualcuno è giustificato dalle vacanze, mentre per altri c’è un incarico importante che però comporta una sfida. Molti nativi del segno, in realtà, stanno pensando all’amore, alla casa, alla famiglia: è sempre importante l’aspetto pratico della vita, ma ora devi pensare un po’ di più alle persone che ti vogliono bene che magari hanno bisogno di te. In famiglia, molti figli dovranno badare ai genitori e viceversa.

Vergine, il momento ideale della settimana sarà quello del weekend, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Se ci sono state delle conferme il mese scorso, se comunque sei riuscito a nuotare controcorrente, perché Saturno in opposizione rappresenta gli ostacoli degli ultimi tempi, allora vuol dire che davvero sei forte! I nativi del segno hanno una grande freddezza e una grande logica, quindi anche quando le cose non vanno bene, non si fanno prendere dal panico. Lì per lì possono rimanere spiazzati, poi riflettono, capiscono quali sono le migliori strategie, e vanno avanti. Le decisioni prese con calma sono le migliori, perché chi agisce di fretta rischia di sbagliare. Se una persona con cui hai chiuso nel passato si ripresenta, ora sta a te fare una scelta importante: i Vergine non dimenticano e chi ha avuto uno stop in amore vuole ripartire.

Bilancia, hai tanti pensieri per la testa: forse c’è agitazione e forse una piccola preoccupazione. L’Oroscopo di Paolo Fox ha spiegato che alcune persone hanno avuto anche problemi fisici. È normale che tu oggi sia un po’ sotto pressione, ma devi andare avanti, evita di innervosirti troppo e ricorda che questo comunque è un cielo che regala delle buone idee. Per esempio, se vuoi iniziare un progetto, se hai un’attività in proprio, questo è un periodo che permette anche di fare delle inaugurazioni importanti. Utile cercare di recuperare forma fisica, perché sappiamo che la Bilancia ne ha passate di tutti i colori, di recente.

Scorpione, queste piccole tensioni che nascono in famiglia o sul lavoro sono determinate spesso da totali banalità: si discute per motivi effimeri. Per l’amore, sono stelle incerte, ma solo per le coppie che hanno avuto delle problematiche nel corso degli ultimi tempi, perché i single, per esempio, magari non diranno ” ti amerò per sempre”, ma potrebbero comunque vivere, in questi giorni, una storia intrigante. è il caso di separare le vicende di lavoro da quelle amorose, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, perché altrimenti si rischia di fare confusione.











