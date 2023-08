Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 agosto 2023/ Luna ottima per la Bilancia e dissonante per lo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: tante responsabilità spimgono il Leone verso l’amore, la Vergine ha Mercurio super attivo

Leone, questo Giove contro non rappresenta un blocco nel lavoro anzi, al contrario: potrebbe darti una grande forza e un grande vigore. In questo periodo, sei tu a portare avanti dei progetti, però ci sono troppe responsabilità oppure fai troppo per quello che ti danno, anche dal punto di vista economico, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse è il caso di dedicarsi all’amore! L’amore è importante e chi può adesso si occupa della casa, della famiglia e dei figli: Venere e Sole sono eccellenti! Se ti piace una persona e sei ricambiato, vai avanti, e se c’è già una storia, puoi potenziarla.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 luglio 2023/ Pianeti ostili al termine per l'Acquario, il Sagittario si annoia

Vergine, dal punto di vista lavorativo, guarda al futuro, come sempre fai, con una grande logica, ricordando che le tensioni provocate da Saturno opposto saranno superabili, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Mercurio e Marte sono in buon aspetto a Giove e quindi non solo puoi fare qualcosa di più, ma addirittura c’è la percezione che alcuni ostacoli saranno superati più facilmente. Questo periodo è propedeutico, di preparazione per delle relazioni importanti che avranno un maggiore sviluppo da ottobre: chi ha una storia, magari ha problemi momentanei, ma sa che dall’autunno li risolverà e chi cerca l’amore può, per il momento, fare delle sperimentazioni, sapendo che dall’autunno avrà di più.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 luglio 2023/ Vergine favorita da Mercurio, armonia in famiglia per il Leone

Oroscopo Paolo Fox: La Luna in Acquario è ottima per la Bilancia, lo Scorpione è nervoso

Bilancia, finalmente una Luna in ottimo aspetto che permette anche di recuperare un po’ di emotività. Nelle relazioni d’amore che sono rimaste un po’ “freddate” dalle troppe complicazioni vissute di recente, c’è bisogno di un confronto diretto. Tra marzo e maggio, si è registrato il tradimento di un socio? Alcune collaborazioni sono cambiate? Non devi arrabbiarti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, perché la seconda parte dell’anno è migliore e soltanto chi è stato male o ha avuto qualche problema, deve recuperare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 luglio 2023/ Buone novelle in arrivo per l'Ariete, torna la calma per il Toro

Scorpione, non fare che sia la noia a trionfare o un atteggiamento critico eccessivamente orgoglioso. Forse in questi giorni sei troppo nervoso e la tensione si riversa nel campo lavorativo, ma anche sentimentale. Chi ha vissuto momenti difficili e non li dimentica rischia di amareggiarsi inutilmente. Attenzione nei rapporti con Acquario e Leone, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA