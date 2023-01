Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

“Friday I’m in love!”, cantavano The Cure, ma è davvero così per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Scopriamolo con l’Oroscopo di Paolo Fox, in onda tutti i giorni dalle frequenze di Radio LatteMiele. Abbiamo visto l’Ariete alle prese con la propria rivoluzione umana, il Toro intento ad affermare le proprie decisioni, i Gemelli innervositi per dei ritardi e il Cancro deluso che attende tempi migliori. Cos’accadrà oggi, venerdì 20 gennaio 2023?

Ariete, questa giornata è un po’ strana: venerdì e sabato parlate solo se necessario, raccomanda l’Oroscopo di Paolo Fox. Se ci sono state delle dispute in famiglia, delle forti tensioni, ancora di più bisogna cercare di evitare problematiche. L’Ariete, quando si mette in testa di fare una cosa, la fa e se ci sono delle persone contro, in questo periodo, sembrano essere messe da parte. Non sono pochi i nati Ariete che si stanno chiedendo quanto sia giusto continuare un rapporto e forse i più determinati hanno già concluso una situazione a dicembre. Nei rapporti con Leone, Capricorno e Cancro ci vuole pazienza.

Toro, fai tutto con molta attenzione, ma ricorda che oggi e domani hai una Luna in trigono (molto positiva) e semmai domenica sarà una giornata un po’ più pesante. Cosa strana: di solito sei tu che dici agli altri di fare attenzione e di essere prudenti, mentre adesso invece è tutto il contrario! Sarà che stai per arrivare a questo maggio di forza, con Giove nel segno, e non dico che tu sia diventato imprudente, perché non è nelle tue corde, però senti di dover cambiare tutto, progetti e anche abitazione, in certi casi. Quindi le persone che ti hanno sempre visto molto pacato, equilibrato e persino ripetitivo nel fare le cose, adesso pensano “che gli è successo?”. Per i sentimenti, l’Oroscopo di Paolo Fox conferma un buon cielo.

Gemelli, non si può escludere che tu sia preoccupato per una questione di lavoro, ma qui bisogna vedere anche con chi hai a che fare: spesso noi dipendiamo da altri, quindi chi ha un’azienda in proprio deve fare due conti e magari parlare con il commercialista, entro fine marzo, ma chi ha un’attività da dipendente, non è detto che abbia vissuto proprio una crisi, però ora si chiede se sia importante e sopratutto utile continuare un certo percorso, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Il nuovo transito di Saturno, da marzo, porrà nuovi obiettivi. L’amore va verificato: chi ha una grande storia d’amore, deve cercare di mantenerla.

Cancro, più ci avviciniamo a fine mese e meglio è, perché dal 27 avremo Venere favorevole, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo 2023 sembra un po’ agitato e contorto nei primissimi mesi, ma già dal 7 marzo qualcosa cambia. In certi momenti vorresti dire tutto quello che pensi e in altri non sei convinto che le tue idee siano giuste: questo è un periodo di “interregno” e sarà , appunto, da marzo che avrai le idee più chiare. Forse un’analisi interiore aiuterebbe a capire cosa desideri in generale.













