Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oggi, lunedì 20 marzo 2023, non inizia solo la settimana, ma è anche il primo giorno di primavera! Ebbene sì, con un giorno di anticipo, rispetto al consueto, l’equinozio sarà esattamente alle ore 21.24. Chissà come inizia la stagione per i segni zodiacali dell’Oroscopo di Paolo Fox, che tutti i giorni tiene la sua rubrica su Radio LatteMiele: scopriamo l’andamento per Leone, Vergine, Bilancia e Scoprione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone se la vede con qualche ostacolo, la Vergine deve stare serena e pensare all’amore

Leone, sempre un po’ arrabbiati con una persona, nel lavoro: vorreste avere più spazio, chi è che vi ostacola? Non bisogna perdersi d’animo. Sapete poi che quando dovete superare un ostacolo, quasi quasi siete più forti di quando sentite di avere tutto a disposizione. Bando alle recriminazioni, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox! Trasformiamo il nervosismo in abbracci sensualissimi, in vista del fine settimana. Bisogna essere cauti, nelle coppie di lunga data, se c’è da trattare di questioni che riguardano figli, la loro educazione o la gestione della casa.

Vergine, non vale la pena di arrabbiarsi e farsi il sangue amaro! Date più spazio all’amore, tanto se ci sono delle situazioni controverse che riguardano il lavoro, è probabile che prima di maggio non si possa fare nulla. Si può reagire se si sa cosa fare, ma tanti nativi del segno, pur vivendo un periodo importante, stanno aspettando le decisioni di qualcuno. La strada verso il successo non sarà interrotta, ma è probabile che ci sia da riorganizzare qualcosa, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia è ancora tesa, lo Scorpione mette alla prova l’amore

Bilancia, le recenti ombre saranno presto fugate da una potente luce che rigenera ogni forma di passionalità, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. È palese che ci siano ancora tante tensioni: meglio mantenere la calma, perché quando perdi le staffe, rischi di dire troppo e passi dalla parte del torto, anche se hai ragione. Comunque gli amori sono in recupero, perché questa Venere gradualmente toglierà il disturbo che ha dato agli inizi di marzo, ma se bisogna chiedere cambiamenti o mettere in atto un nuovo corso della vita sentimentale, forse sarà il caso di aspettare il prossimo mese.

Scorpione, le tue intenzioni sono buone, ma bisogna capire quali sono le persone che, in questo momento, ti danno retta. Questa Venere un po’ particolare dice che i nati Scorpione vogliono mettere alla prova un sentimento oppure si stanno chiedendo se c’è stata una delusione, un disturbo. I traguardi che ti poni sono importanti, ma quelli di tipo lavorativo andrebbero raggiunti entro la metà di maggio, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. È molto impegnativo, in questo momento, far fronte a tutte le tensioni che vivi. Amori importanti con Capricorno e Sagittario.











