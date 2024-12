Una Luna un Gemelli che rende irrequieto l’Ariete e istiga Gemelli e Leone ad abbassare la soglia della sopportazione. Il Cancro può avanzare richieste importanti per il suo futuro. Vediamo il dettaglio dei primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 14 dicembre 2024: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: stai attento alle critiche di persone che hanno da recriminarti cose che hai detto o fatto. Non è detto che abbiano torto, perché con un cielo così energico (Sole, Mercurio, Giove, Venere tutti favorevoli) da alcuni giorni dici quello che pensi senza filtri e questo, naturalmente, può far risentire qualcuno.

TORO: è un cielo che ti permette di dedicarti con successo al lavoro. Inoltre, l’Oroscopo Paolo Fox di domani sabato 14 dicembre 2024, anticipa che il prossimo anno potrebbero esserci dei cambiamenti nell’assetto di una società o di ruolo. In amore sei ipercritico verso qualcuno.

GEMELLI: si recupera bene, con Luna nel segno per tutto il fine settimana. Questo è il cielo ideale per organizzare qualcosa si divertente. Le coppie insieme da molto devono verificare la tenuta della relazione.

CANCRO: hai intenzione di cambiare delle cose sul lavoro? La tua richiesta, se fatta subito, sarà ben accolta e vedrai che verso la primavera otterrai molto di più. Le nuove conoscenze sono molto stimolanti.

LEONE: Stadè una situazione astrologica che registra una buona dose d’intolleranza che sfoghi sugli altri. Tutto ciò non scalfisce minimamente il tuo successo, ma è possibile che ci siano delle discussioni.

VERGINE: Stando Oroscopo Paolo Fox di domani il fine settimana non è l’ideale per affrontare verifiche in amore. Ci sono incomprensioni in famiglia e qualche dubbio da sciogliere.

