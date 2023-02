Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Venere ha già fatto il suo ingresso nel segno dell’Ariete e siamo in attesa di altri movimenti planetari. L’Oroscopo di Paolo Fox ci dice, dalle frequenze di Radio LatteMiele, quali saranno le influenze delle stelle per la giornata di oggi, martedì 21 febbraio 2023. Scopriamo quelle di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone ha un’ottima Venere per l’amore, la Vergine deve schivare i sabotatori

Leone, oroscopo di recupero. Venere è molto favorevole e quindi forza Leone, soprattutto in amore, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox! Se per caso le vicende di carattere professionale avessero causato una sorta di separazione fra te e le persone che ti interessano, è il caso di ricucire uno strappo e i cuori solitari dovrebbero vivere emozioni in più.

Vergine, a volte non si riesce a stare sereni, ma dovresti riuscire a farti scivolare le cose addosso. Tu sei uno stratega eccezionale, afferma l’Oroscopo di Paolo Fox: quando ti imponi delle regole, non sfuggi, ma ci sono delle persone attorno a te che vorrebbero che tu ti innervosissi, magari anche per trarne vantaggio: cerca di non dar loro soddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox: polemiche d’amore per la Bilancia, lo Scorpione pensa alle tasche

Bilancia, polemiche d’amore in casa: colpa di Giove e Venere in opposizione, ma in questo momento possono nascere anche spontaneamente. Il rischio è di vivere questi due mesi (perché poi dal 16 maggio le tensioni si allentano, promette l’Oroscopo di Paolo Fox) in maniera troppo esasperata e quindi anche di rovinare dei rapporti, di farsi vedere per quello che non si è e mostrarsi per un’altra persona. Non saranno pochi i nati Bilancia che dovranno risolvere una piccola questione.

Scorpione, il 2022 non è che ti abbia lasciato le tasche piene e quindi, dal punto di vista economico, è probabile che ci siano state delle perplessità: adesso contano i soldi. Questo significa che le scelte di lavoro si faranno solo ed esclusivamente se conviene e quindi, da questo punto di vista, sei diventato integerrimo: “O fate e mi date quello che dico io oppure arrivederci e grazie”. Questa fine di febbraio regala qualche speranza in più, ma c’è da dire che entro maggio molte scelte saranno fatte. Questo è un periodo molti importate per coloro che lavorano e vogliono fare delle cose in più e l’Oroscopo di Paolo Fox pensa anche ai ragazzi che vogliono cambiare la direzione degli studi o entrare in situazioni diverse. Amore neutrale, con una Venere abbastanza tranquilla.

