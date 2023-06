Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 giugno 2023/ Venere top per il Leone e la Vergine ha Saturno contro

L’Oroscopo di Paolo Fox per il primo giorno d’estate: oggi, mercoledì 21 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele. Vediamo come partono i segni zodiacali con questa nuova calda stagione e di seguito vediamo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è amato e corteggiato, la Vergine discute a causa di Saturno contro

Leone, situazione libera da tanti pensieri e sei determinato ad ottenere riconoscimenti: sappiamo che sei una persona ambiziosa. L’effetto di Giove dissonante si evidenzia nel fatto che, in questo periodo sei un po’ agitato perché devi rispondere delle tue azione e l’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce soprattutto a chi, finalmente, ha ritrovato un po’ di potere. La piacevole sorpresa di sentirsi corteggiati e amati può essere determinata dal transito di Venere che davvero spinge l’amore.

Vergine, non trascurare le persone che ti vogliono bene: questo è un periodo di grandi tensioni e, allo stesso tempo, di grandi emozioni positive. Saturno opposto parla di discussioni continue, di persone che forse senti contro di te. Sei un po’ solo ad affrontare tante cose, ma abbiamo un Giove bello e questo rappresenta successo. Forse sei in disaccordo con alcune persone intorno a te: calma e sangue freddo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia può recuperare in amore, lo Scorpione potrebbe lanciare ultimatum al partner

Bilancia, questa è una giornata con la Luna favorevole. Si esce da una fase di grande disagio, vissuta di recente, e tra l’altro alcuni nativi del segno sono state anche male ed è importante anche recuperare forma fisica, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Metti da parte ogni dubbio d’amore, ma soprattutto metti da parte le persone che ti hanno fatto del male, più o meno volontariamente. Per l’amore c’è tanto da fare e recuperare! Spese per la casa o per alcune questioni di carattere familiare.

Scorpione, in questi giorni l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova molto nervoso o comunque assorto nei tuoi pensieri. Probabilmente alcune questioni di lavoro pesano oppure in amore non c’è una grande spinta. Qui bisogna capire fino a che punto vuoi agitare le acque: se, per esempio, aspetti una risposta dal partner che non arriva, potresti pensare dentro di te di stabilire un ultimatum. Se non fa quello che desideri, se non dice quello che vuoi, entro l’autunno, ma anche prima, metterai le cose in chiaro. Questa in arrivo è un’estate di riflessione, anche per il lavoro.

