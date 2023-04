Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Weekend lungo per qualcuno, in vista della Festa della Liberazione, quello che si apre oggi, sabato 22 aprile 2023. Il novilunio ha creato qualche problema, nei giorni scorsi, per qualche segno zodiacale. Vediamo come andrà da adesso in poi con l’Oroscopo di Paolo Fox e il suo appuntamento quotidiano, tratto da Radio LatteMiele. Di seguito, Leone, Vergie, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è concentrato su soldi e lavoro, la Vergine ha la Luna dissonante

Leone, l’Oroscopo di Paolo Fox vorrebbe che non pensassi solo al lavoro e ai soldi, ma questo è impossibile, perché è proprio il nucleo essenziale di tutta la situazione. Probabilmente stai facendo delle cose che ti danno una discreta visibilità, ma tu vorresti avere qualcosa di più. Certo che i Leone che hanno cambiato attività e si sono messi in gioco in altri settori sono scontenti perché vorrebbero avere maggiore forza. C’è da dire che il Leone spesso entra in competizione e ora queste competizioni non ci sono o non sono così facili da gestire. Ci sarebbe da decidere se continuare o no un progetto, un programma. Amore da tenere sotto controllo.

Vergine, nervosismo per colpa di una Luna dissonante che, soprattutto nel pomeriggio, può portare un po’ di agitazione. L’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce in particolare a quelle coppie che, quasi sempre, tra sabato e domenica, pur volendosi anche un gran bene, finiscono per discutere. Quindi, attenzione alle provocazioni che potrebbero nascere e soprattutto bisogna rafforzare la necessità di tagliare rami secchi e aprire nuovi spazi per il futuro. Domenica andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia riemerge con le emozioni, lo Scorpione non ha più la Luna opposta nel pomeriggio

Bilancia, questo periodo riporta in auge le tue emozioni. Meno male, perché state realmente d’accordo con l’Oroscopo di Paolo Fox nel considerare gli ultimi tre mesi come una lotta incessante: è stato difficile evitare le polemiche e spesso ci si è espressi in maniera molto forte, perché c’era la necessità di farsi valere. Tuttavia la Bilancia non è fatta per combattere e vorrebbe l’armonia e l’estetica. Certamente per un ideale è pronta anche a giocarsi la propria tranquillità, però alla lunga si stanca di essere sempre in guerra. Un’amicizia potrebbe trasformarsi in amore.

Scorpione, sei noto per le tue grandi intuizioni, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox: chissà che non ne arrivi una. Gli ultimi quattro giorni non sono stati eccezionali, perché abbiamo visto un novilunio un po’ pesante. C’è sempre qualche ostilità da combattere: un capo testardo, critiche e qualche discussione da evitare con gli invidiosi, però devi essere superiore a tutto questo e il fatto che oggi la Luna, nel pomeriggio, non sia più contro, fa pensare a un sabato interessante sul finire.











