Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 dicembre 2023/ Dal caos nascono le stelle, Leone! La Bilancia inizia a vincere

Oroscopo Paolo Fox: dal fondo si risale per il Leone, la Vergine è diffidente

Leone, questa giornata è un po’ strana: forse ti senti un po’ fuori forma? Oppure ci sono dei rapporti difficili da gestire? L’Oroscopo di Paolo Fox ammette che ci sia un po’ di confusione, ma proprio da questa nasceranno buoni propositi, soprattutto per chi, per esempio, da febbraio di quest’anno si è rimesso in gioco nel lavoro oppure adesso deve ripartire, perché in famiglia è successo qualcosa e non si può vivere come prima. Forse gli ultimi mesi hanno portato anche un fastidio, però sappiamo che spesso ci muoviamo e proviamo anche a cambiare quando tocchiamo il fondo, per poter risalire. Gli incontri sono interessanti a fine mese, anche per l’amore.

Vergine, la necessità di vivere in armonia con gli altri e di rivalutare i sentimenti sarà sempre più alta, però l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di stare attenti alla fine di dicembre, soprattutto per chi è lontano dal partner, ma anche per chi non sa se dare retta a una persona oppure no. I nati Vergine, per esempio dopo una separazione, ci mettono molto tempo a recuperare, perché non danno confidenza facilmente e, prima di decidere di sposarsi o convivere, ci pensano bene. I dubbi maggiori potrebbero essere per quelle persone che hanno avuto problemi in passato e hanno paura di ripartire. Per il lavoro, novità, ma sempre sparpagliate: in questo periodo, più collaborazioni in vista.

Bilancia, tu ti fai sempre in quattro per gli altri! La situazione astrologica è migliore, in questo weekend, ma ancora più belle saranno le giornate del 29,30,31, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Tanti Bilancia potranno stappare una bella bottiglia di spumante per festeggiare un 2024 che non sarà del tutto libero da tensioni, perché tu sei una persona che comunque prende tutto troppo di petto ed è sempre in lotta, però ci saranno delle vittorie importanti! Si potrà dare spazio a una grande sensualità.

Scorpione, nascita di una nuova amicizia possibile e le ultime due settimane dovrebbero avere già portato un confronto o una conferma. Semmai una certa agitazione influisce nei rapporti familiari, ma la situazione è vantaggiosa con Venere nel segno. E i soldi? L’unico dato un po’ incerto è dato da Giove che, tra l’altro, anche nei primi mesi del 2024 porterà qualche tensione di troppo. Occhio al portafogli, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox!











