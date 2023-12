Oroscopo di Paolo Fox di oggi 21 dicembre 2023/ Il Leone è molto stanco, sogni premonitori per lo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: tutto andrà meglio a fine mese per il Leone, i Vergine più intraprendenti sono più contenti

Leone, capire come va a finire un rapporto forse adesso è difficile, tante sono le preoccupazioni e le provocazioni nate anche nell’ambito del lavoro. Da fine mese, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che tutto andrà meglio e indica subito la giornata di Capodanno che potrebbe essere molto divertente. Hai messo alla prova il tuo fisico, perché tutto quello che hai fatto negli ultimi mesi non è stato solo portato avanti con la mente, ma proprio anche con le braccia! C’è chi è stanco e deve cercare di recuperare, rilassandosi con un bel massaggio, per esempio, In questi giorni, sei piuttosto ostile nei confronti di persone che non ti danno quello che vorresti.

Vergine, Giove favorevole e Saturno contro è il mantra che ripete da un po’ l’Oroscopo di Paolo Fox: si traduce in una grande necessità di cambiare vita e, di conseguenza, di iniziare nuovi progetti. Chi è che può stare male in questa condizione? Chi ha paura del cambiamento e insiste nel voler fare sempre le solite cose, mentre si trova forse un po’ spiazzato, ma più soddisfatto, chi già da qualche mese ha dato via libera a nuove situazioni. Se sei giovane, nuovi stimoli possono spingerti alla ricerca di un amore.

Bilancia, puoi vivere delle situazioni nuove e più ci avviciniamo alla parte centrale dell’anno e meglio sarà, ma tutto va affrontato con calma e forse è il momento di ascoltare anche il partner. Tu ami la giustizia e quindi se c’è un problema personale o che riguarda il partner, parti in quarta e non ti fermi!Attenzione a non sbagliare, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox! Il 2024 porterà qualcosa in più.

Scorpione, le intuizioni valgono. L’Oroscopo di Paolo Fox ha più volte ribadito che è quello che sogni, quello che speri e quello che immagazzini nella tua mente a “dare il la”a nuove iniziative, perché a volte, proprio durante la notte, ti vengono in mente idee geniali o fai un sogno premonitore. Ora è facile, anche con Venere nel segno, che tu possa trovare maggiori spunti in vista del futuro, ma anche voglia di amare. Gli amori che nascono o permangono in questo periodo sono importanti.

