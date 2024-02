Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 febbraio 2024/ Nemici per la Vergine, lo Scorpione si risvegli alla realtà

Oroscopo Paolo Fox: tensioni per il Leone, la Vergine affronta degli avversari

Leone, Venere e Marte sono in opposizione. L’Oroscopo di Paolo Fox segnala che questo significa che in amore è necessario fare delle scelte: chi ha il piede in due scarpe sarà costretto a scegliere, mentre nel lavoro andranno prese decisioni entro maggio. Attenzione alle dispute legali, perché Giove contrario parla di tensioni a livello economico.

Vergine, in alcune relazioni pare che sia giunto il momento della resa dei conti: con questo cielo è possibile che ci siano dei “nemici” o antagonisti. Da venerdì, attenzione a Mercurio opposto che potrebbe portare qualche esborso economico di troppo. Devi sistemare comunque i conti e la Vergine è molto attenta a queste cose. I lavoratori indipendenti prenderanno una decisione entro il mese di maggio, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, questa seconda metà della settimana è più tranquilla, tuttavia stai attento ad alcuni rapporti, soprattutto con segni come Capricorno e Cancro. Venere favorevole può rendere più fluida una relazione, a meno che non ci sia stata una grossa crisi: se devi recuperare un amore, guardati attorno, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, le trasformazioni avvenute nell’ultimo periodo vanno accettati. Lo Scorpione vorrebbe far tornare tutto com’era in passato, ma deve rendersi conto che se le circostanze mutano, dovrà prendere atto della nuova realtà. Se c’è stato u qui pro quo, andrà affrontato con calma. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di far prevalere il raziocinio sull’istintività.

