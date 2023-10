Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 ottobre 2023/ Venere opposta per Sagittario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: calo in amore per l’Ariete, sfide per il Leone

Ariete, reagire in modo impulsivo è nella vostra natura, ma ora bisogna fare attenzione, non sollevare polveroni in amore, soprattutto se l’altro ieri ci sono state delle divergenze. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, queste comunque sono ottime stelle per le coppie che vogliono realizzare progetti in comune. Sappiamo che l’amore si nutre anche di progettualità: bisogna essere lungimiranti. Soprattutto dopo un inizio scoppiettante, dopo un momento di grande forza, può capitare un calo. Ecco in quel momento può aiutare fare qualcosa insieme, un lavoro, un progetto o vacanze. Questo è un anno di sblocchi, attenzione però sempre nei rapporti con la Bilancia.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 ottobre 2023/ Tante idee per il Sagittario, il Capricorno decide senza remore

Leone, è inutile nascondere che vi piacciono le sfide. Anzi, questo è il momento giusto per farsi valere, soprattutto se tra febbraio e maggio c’è stata una chiusura nel lavoro. Voi stessi avete fermato una collaborazione, volete far vedere che siete capaci di portare avanti le cose. Insomma, per l’Oroscopo Paolo Fox, volete comunicare a qualcuno che ha fatto una brutta scelta nel cercare di mettervi da parte. Non ci sarebbe da meravigliarsi se accettaste addirittura una sfida pesante. Non aiuta con i soldi, per cui qualsiasi cosa voi abbiate in mente, contate bene i quattrini rimasti…

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 ottobre 2023/ Venere ha consolidato l'amore per il Leone e agevola la Vergine

Oroscopo Paolo Fox: Venere contraria per il Sagittario e Pesci

Sagittario, dal punto di vista emotivo-relazionale, il vostro cielo è un po’ agitato a causa di una Venere contraria. Quindi, per l’Oroscopo Paolo Fox in questi giorni c’è una persona che sentite lontana fisicamente e psicologicamente o avreste bisogno di maggiori stimoli. È noto che il Sagittario è un segno che non si accontenta facilmente e soprattutto dopo ha bisogno di rinnovare il rapporto. La giornata è agitata, ma alla fine funziona…

Pesci a rischio perché, attenzione, c’è Venere opposta. Questa è una giornata un po’ faticosa per l’Oroscopo Paolo Fox, ma c’è una bella crescita dopo il 23. Quindi, attenzione perché la prossima settimana, in particolare il lunedì e giovedì, può portare una rassicurazione, può portare un piccolo evento importante. Insomma, si parla di una crescita che in questi giorni potrebbe essere utile anche e soprattutto se un soggetto era rimasto fermo. Per quanto riguarda l’amore, si suggerisce cautela, perché questa Venere porta ogni tanto del livore oppure alcune distanze da colmare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 ottobre 2023/ Ottima Venere per il Toro, per i Gemelli non è un momento top

© RIPRODUZIONE RISERVATA