Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Siamo giunti quasi al termine della settimana e anche oggi, venerdì 24 febbraio 2023, non manca l’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox, tutti i giorni presente sulle frequenze di Radio LatteMiele. Sempre più vicini a importanti transiti planetari che cambieranno il cielo in modo significativo, vediamo come andrà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Sagittario, se sei agitato, è perché vuoi fare troppe cose e tutte contemporaneamente, ammonisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Il fascino di cui ti gratificano le stelle, in questo periodo, è davvero grande: ritroverai il romanticismo, la poesia di un tempo e addirittura una certa esultanza, se c’è una nuova fiamma nel cuore. Lasciati andare a passioni che possono diventare importanti, anche per quanto riguarda il lavoro.

Capricorno, queste ultime giornate non sono state eccellenti come quelle di inizio febbraio, tuttavia nessuno vieta di prendersi una pausa di relax, per capire cos’è meglio fare quando arriverà la primavera inoltrata che sarà il top, per quanto riguarda il tuo segno. Se c’è nervosismo, se ti senti spinto verso azioni impulsive, proprio tu che di solito sei piuttosto flemmatico, calma! Devi essere te stesso e devi poter dimostrare agli altri che hai ragione, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Attenzione in amore, alle distanze, anche quando ci si sente innamorati.

Acquario, c’è una forte agitazione, ma domenica andrà meglio. Spese per la casa, forse anche qualche artigiano per riparare un guasto. Domenica sarà una giornata utile per risolvere piccoli problemi, magari anche un malinteso, mentre oggi e domani non conviene agitare troppo le acque, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo cielo comunque parla di evoluzione.

Pesci, dal mese di marzo, molte code cambieranno: Saturno entra nel segno, si apre un processo che durerà molti mesi e porterà molti nodi al pettine. Non bisogna avere paura dei cambiamenti, anche se lì per lì, sembreranno pesanti da sopportare, perché si avrà qualcosa di meglio: se si chiude una porta, si aprirà un portone, profetizza l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo ci fa capire il cielo delle prossime settimane, sicuramente portatore di novità: la vita ha sempre la capacità di stupirci e tu, tra l’altro, lo ricordi sempre agli altri. Nuovi amori ed emozioni importanti: se una storia ha fatto il suo tempo, bisogna essere chiari, perché Saturno, tra pochi giorni, imporrà lealtà a sé stessi e agli altri.

