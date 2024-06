Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 giugno 2024/ Novilunio importante in Gemelli: Acquario e Leone al top

Oggi i Gemelli hanno nel segno: Sole, Luna, Venere, Giove e Mercurio. Cosa significa per gli altri segni? L’Acquario è al top, così come la Bilancia è ribelle e il Leone torna a vincere. Il Capricorno è pieno di impegni e l’unico che soffre attualmente è il Sagittario.

Novità e soluzioni per l’Acquario, i Gemelli sono sotto i riflettori. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Acquario, sei in una condizione di ampio respiro: il Sole e la Luna sono in buon aspetto, quindi se hai lavorato bene otterrai una risposta positiva e ci saranno cambiamenti significativi. Se ci sono dubbi sul lavoro, dall’altra parte potrai svoltare con buone proposte. Forse non sei fisicamente al top, a causa di Marte dissonante: non stancarti troppo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 giugno 2024/ L'Ariete è un fiume in piena, ma Vergine e Toro...

Gemelli, hai fatto il pieno di pianeti nel segno oggi! Peccato per l’insolenza di Saturno che crea interferenze deconcentrandoti e creandoti un po’ di ansia che può causare più pesantezza in ciò che devi affrontare. L’Oroscopo di Paolo Fox non esclude quindi che tu possa anche arrabbiarti, anche se questo è un momento in cui sei sotto uno spotlight. Evita di riversare problemi lavorativi in amore.

Oroscopo Branko, oggi e domani 5-6 giugno 2024/ Toro rinasce, Luna bacia Gemelli e...

Oroscopo Paolo Fox: un cielo vittorioso per Leone e Capricorno

Leone, finalmente delle buone stelle, che non vedi da un po’: maggio è stato un mese che ti ha visto appesantito, pieno di ansia e forse hai avuto anche problematiche fisiche, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Ora, invece, puoi vincere le sfide che hai di fronte e potrai sentirti nuovamente in competizione, perché è l’unico modo che hai di sentirti vivo. C’è positività e capacità d’azione.

Capricorno, il weekend riceverai delle buone risposte ed entro la metà di giugno ci sarà una vittoria. Guardando le stelle di questo periodo, l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova molto forte. Tuttavia anche le persone vigorose necessitano di riposare: la seconda parte di giugno sarà un po’ pesante. Fai ciò che ritieni opportuno fare adesso e ricorda però che da metà giugno in poi sarebbe meglio organizzare una vacanza.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 giugno 2024/ I Gemelli fanno il pieno di pianeti: chi è top e chi è flop

Il Sagittario non si deve fidare di chiunque, la Bilancia vuole libertà. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Sagittario, le tue certezze sono un po’ vacillate in questo periodo. C’è da dire che sei una persona che in genere si fida molto degli altri e anche di se stessa, ma se devi confidare qualcosa a qualcuno, parla con chi è davvero disposto a sostenerti. Allontanati dalle complicazioni! Chi si è preso una fase di riflessione ha fatto bene, mentre chi ha agito o parlato troppo impulsivamente forse dovrà rivedere le proprie mosse: anche in amore, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, il tuo è un segno d’aria e quindi ispirato dalla creatività. Nonostante il tuo desiderio di stabilità, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox, ti contraddici da solo perché la routine, la monotonia e la noia sono incompatibili con una vita troppo rigorosa. Adesso, chi per troppo tempo è vissuto in questa condizione, si ribella ed è in cerca di novità. L’amore torna protagonista e può portare riconciliazioni, se ne vale la pena, o novità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA