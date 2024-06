Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 giugno 2024/ In attesa del Novilunio di domani: le reazioni dei segni zodiacali

Tutto è pronto per il novilunio in Gemelli di domani che porterà un altro pianeta in questo segno che vede già un affollamento notevole. Come reagiscono gli altri segni? Ariete, Leone, Scorpione e Cancro sono in netta ripresa, dopo un maggio difficile, l’Ariete è al top e i Pesci sono ancora flop, ma per pochissime ore.

Ariete, il cielo è pieno di energia! L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa già che luglio sarà molto importante, grazie soprattutto a una Venere benevola: chi desidera impostare un progetto avrà successo. La spinta a rivoluzionare la tua esistenza è molto forte, per cui quello che non sei riuscito a fare in passato, adesso avrà via libera. Anche nei sentimenti avrai un asso nella manica e anche i tuoi “nemici” saranno sconfitti dalla tuo essere così impetuoso.

Leone, dimentica maggio, anche se, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, il mese scorso ti ha mostrato quelli che sono i tuoi limiti e anche quelli dei tuoi competitor che adesso potrai battere con facilità. Ci sono dei progetti in embrione che verranno messi a punto in autunno, potenziandoli e mettendo in gioco più risorse. Adesso con la liberazione dall’opposizione di Giove e una Venere amica, potrai fare molto di più. Luglio sarà il mese più attivo per mettere in atto cambiamenti vicenti, ma già questo mese è da sfruttare per fare più di un passo avanti.

Sagittario, i pianeti opposti di recente ti hanno fatto scontrare con qualcuno. Potresti aver inavvertitamente creato scompiglio tra alcune persone che era meglio non istigare. L’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia, per le prossime tre giornate, di non strafare, perché queste opposizioni e il novilunio in arrivo potrebbero risollevare polveroni: cautela.

Cancro, ottime stelle e nel weekend avrai anche la Luna con te, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Dal 17 giugno Venere arriverà nel tuo segno: amore super favorito, perché hai anche il desiderio di costruire una bella relazione. Tutti i rapporti che hanno mostrato la corda saranno chiusi e le tue decisioni saranno sagge e fruttuose.

Lo Scorpione si prepara al successo, i Pesci sono nel caos. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Scorpione, il mese scorso per te, come per altri, è stato pesante, tuttavia ora sei pronto alle verifiche. Potrai superare delle prove, sopratutto nella seconda metà del mese. L’Oroscopo di Paolo Fox indica la giornata del 17 come importante, grazie al nuovo transito di Venere. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma o un colpo di fulmine: stai meglio anche fisicamente!

Pesci, tre giorni un po’ polemici. Il tuo è uno di quei segni che andrà meglio nella seconda metà del mese, ma ora l’umore va tenuto sotto controllo. Interrompere un rapporto ora, potrebbe non funzionare perché c’è molta confusione in te. Sii cauto in questa fase che però durerà poco, promette l’Oroscopo di Paolo Fox: il recupero arriverà rapidamente.











