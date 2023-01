Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ed eccoci nuovamente a “riveder le stelle”, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 24 gennaio 2023. Tutti i giorni, su Radio LatteMiele, l’astrologo ci allieta con le sue previsioni astrologiche. Come saranno i pianeti di Leone, Vergine Bilancia e Scorpione? Qualcuno dovrà affrontare dei problemi e qualcun’altro avrà un bel cielo per l’amore: scopriamo di chi stiamo parlando.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve lottare per una giusta causa, la Vergine è completamente assorbita dal lavoro

Leone, molto spesso ci si trova nella vita a dover affrontare qualche problema. Soprattutto se i problemi li hanno creati gli altri, se tu per il tuo innato ed eccellente senso di giustizia vuoi batterti per ottenere o riavere quello che ti aspetta di diritto, sai che questo Giove ti aiuterà. I tempi dell’astrologia però sono stretti quest’anno e quindi qualsiasi cosa si debba fare, andrebbe conclusa entro i primi di maggio, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Le coppie che hanno vissuto dei “momenti no” devono recuperare.

Vergine, adesso tutta la tua attenzione si sposta sul piano lavoro e sul piano pratico: in particolare, dal fine settimana, perché Venere va in opposizione. Questo non vuol dire che le storie non funzioneranno più, però avendo tante cose da fare e tante cose anche da completare, è probabile che le relazioni siano un po’ messe in un angolo. Anche se vuoi molto bene a una persona, dal 27 questo transito di Venere potrebbe portare impegni diversi. L’importante è avere tutto sotto controllo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia ha uno spirito diverso nell’affrontare la vita, lo Scorpione deve darsi da fare in amore

Bilancia, ti ho voluto premiare, questa settimana: mettere al primo posto in classifica il tuo segno significa anche capire che stanno cambiando certe cose attorno a te. Magari ancora c’è una disputa (Giove è in opposizione) oppure devi pensare al lavoro e ai soldi come un problema, però c’è una liberazione interiore, come se da poco avessi detto qualcosa di importante, come se ti fossi liberato da un peso e come se, finalmente, avessi iniziato a pensare al futuro in maniera più libera. È chiaro che poi i problemi accumulati nel tempo non si risolvono dall’oggi al domani, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox, però è già tanto sapere che, dentro di te, c’è uno spirito diverso con cui affronti ogni situazione.

Scorpione, avere la Luna favorevole e anche, da venerdì, Venere attiva, significa che i sentimenti possono essere appaganti. Per le relazioni d’amore, l’Oroscopo di Paolo Fox ti sprona a mettercela tutta! Conviene pensarci adesso? Sì, perché quando le questioni di lavoro e soldi portano pensieri, è assolutamente utile avere a fianco una persona che ti dia uno sprint. Frequenta ambienti nuovi, se il tuo cuore è solo.











