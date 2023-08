Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 agosto 2023/ Weekend fiacco per la Bilancia, lo Scorpione ha una bella Luna

Oroscopo Paolo Fox: il Leone allontani i seccatori, la Vergine non sottovaluti l’amore

Leone, Venere nel segno: sei un magnete e attrai le persone. Dovresti notare che, da qualche tempo, susciti l’attenzione delle persone che ti stanno attorno. Questo Giove dissonante ti dice però: attenzione che anche quelli che ti sorridono potrebbero non essere del tutto sinceri. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di selezionare accuratamente, per evitare di ritrovarti attorno opportunisti o persone che non sono di tuo gradimento. Meglio non fare confusione in amore, tra storie ufficiali e ufficiose.

Vergine, se c’è una cosa che l’Oroscopo di Paolo Fox ammira del tuo segno è questa tua capacità di risolvere le cose, ma soprattutto la tua flemma (apparente, perché dentro di te qualche ansia c’è) che permette di analizzare tutto ciò che non va. Fermarsi significa anche riflettere su quali siano le scelte migliori da porre in essere. Saturno in opposizione rende più frammentato il lavoro: soprattutto chi ha un’attività in proprio si ritroverà a lavorare per più persone e per più gruppi o almeno questo è l’intenzione. Molte cose sono cambiate da primavera, ma non deve cambiare però la tua disponibilità in amore. Avviso anche ai cuori solitari diffidenti: da ottobre Venere sarà nel segno e quindi gli incontri che si fanno da adesso in poi saranno promettenti.

Bilancia, weekend un po’ sottotono, torna qualche piccolo disturbo o devi riparare un “guasto”. Le spese sono state tante per la casa, per una ristrutturazione o, in generale, per quest’estate in particolare che annuncia una situazione a livello amicale e sentimentale migliore rispetto al passato. Recupera forma fisica e voglia di amare, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, questa Luna è favorevole! Meno male, perché ogni tanto hai l’impressione che le cose intorno a te non vadano per il verso giusto. È vero però che sei dovuto correre ai ripari o in aiuto di persone che non sono state bene. Evidentemente, in questo momento, devi sforzarti un po’ di più per raggiungere quello che desideri. Questo weekend nasce con la Luna favorevole e quindi è il caso di sfruttarlo al meglio anche per l’amore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Dal punto di vista sentimentale, c’è stato qualche momento no e qualche controversia: tutto però è nelle tue mani.

