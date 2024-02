Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 febbraio 2024/ Progettualità e forza per Ariete e Cancro

Oroscopo Paolo Fox: amori nuovi favoriti per l’Ariete, conflitti e chiusure per il Toro

Ariete, la fine di questo mese è certamente più tranquilla rispetto agli inizi e si possono progettare cose nuove in vista del futuro, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Il cielo è particolarmente benevolo per chi vuole una relazione d’amore nuova, mentre è possibile trovare soluzioni, se ci sono stati dei conflitti nelle storie consolidate. In linea generale, le cose stanno migliorando, anche se la tue esistenza è tutta una lotta.

Toro, Marte e Venere sono in aspetto critico e questo è il momento in cui le problematiche emergono. L’Oroscopo di Paolo Fox aveva preannunciato una prima parte del mese più tranquilla, mentre la seconda sarebbe stata di scontri diretti verso chi non merita più il tuo interesse. Non tutti naturalmente sono così in crisi, tuttavia questa fase prevede anche tagli netti, per arrivare a una soluzione. Evita, in generale, di recriminare, sia nella professione sia nei sentimenti.

Gemelli, nelle coppie che hanno avuto qualche momento “no”, ci sarà il bisogno di chiarire bene le intenzioni di ciascuno. Con Ariete e Acquario la passione si scatena! Evita, invece, di creare discussioni sul lavoro, perché potrebbero causare preoccupazioni fastidiose, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox. La serata porta un po’ di stanchezza.

Cancro, questo momento è ricco di opportunità per il futuro e ti dimostrerai più forte di quello che credi. Stai cercando una nuova stabilità e punti di riferimento. Il cielo favorisce contatti, contratti e relazioni di amicizia, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

