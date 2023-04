Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Il mese si sta per chiudere e siamo in attesa delle grandi novità astrologiche di maggio. Nel frattempo, vediamo cosa l’Oroscopo di Paolo Fox, da Radio LatteMiele, ha da dirci per oggi, mercoledì 26 aprile 2023. Di seguito, Ariete, Toro, Gemeli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: attenzione alla rabbia per l’Ariete, il Toro non deve mollare

Ariete, hai una grande forza in questa giornata e l’Oroscopo di Paolo Fox ti considera, insieme all’Acquario, alla Vergine e al Toro, fra i prediletti delle stelle. Questa forza però può anche diventare rabbia, si spera in casi rari, soprattutto se parliamo di Ariete che non hanno voluto quello che volevano. Giove, da molti mesi, dovrebbe aver creato dei presupposti diversi, rispetto al passato, e tanti Ariete, addirittura, hanno avuto il coraggio di ripartire da zero e ora stanno vincendo. Rinnovi e opportunità.

Oroscopo Paolo Fox, settimana 24-30 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri:

Toro, non devi farti da parte proprio ora! Ci vuole disponibilità in amore. Bello questo cielo, se si ha la persona giusta al proprio fianco, perché si possono fare progetti a lunga scadenza e, addirittura, dato il giusto favore delle stelle, questo può essere il periodo migliore per cambiare casa o trovarne una, se si vuole convivere. Insomma, c’è davvero tanto da fare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. I nuovi progetti, iniziati da qualche mese, sono vincenti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli vivono una bella giornata, il Cancro patisce un po’ la Luna nel segno

Gemelli, una buona giornata, preludio di una situazione molto interessante che riguarda l’amore. L’Oroscopo di Paolo Fox spiega che questo Saturno contrario parla soltanto di tante preoccupazioni. È un periodo faticoso, perché c’è da pensare a una persona che non sta bene e magari sul lavoro ci sono troppe polemiche però, nel complesso, c’è una grande voglia di fare e una buona vitalità: tutto quello che sembra complicato da gestire sarà più facile da superare a breve.

Oroscopo Paolo Fox, 21 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Leone a...

Cancro, lieve tensione, con questa Luna nel segno, che ha la capacità di far risalire piccoli problemi di coppia, in particolare per coloro che hanno vissuto una crisi. Un momento di agitazione potrebbe arrivare proprio adesso e sarà, ancora una volta, il segno del Cancro a mettere in crisi il rapporto e a chiedere qualcosa che al partner potrebbe non piacere: l’Oroscopo di Paolo Fox richiede attenzione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA