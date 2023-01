Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Cancro

Siamo a metà settimana e anche oggi, giovedì 26 gennaio 2023, ci tiene compagnia l’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo le previsioni astrologiche di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: ognuno di loro ha situzioni molto diverse, vediamo quali.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone si farà valere entro maggio, la Vergine è autocritica all’ennesima potenza

Leone, è una situazione molto particolare quella che stai vivendo. Investi le tue energie in qualcosa di importante e ricorda sempre che, entro i primi di maggio, devi far presente le tue istanze, soprattutto se intendi recuperare qualcosa che ritieni alcune persone ti hanno, non diciamo rubato, ma comunque tolto. Se hai una storia che va avanti da tempo, forse in questo periodo stai puntando su altre situazioni, perché vuoi vivere delle emozioni nuove. Tuttavia le coppie che si vogliono bene potrebbero utilizzare questo Giove favorevole per fare delle cose in più. Visto che, nell’ambito del lavoro, ci sono state delle tensioni, cerca di recuperare in amore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, attenzione a non esagerare con le critiche! – avverte l’Oroscopo di Paolo Fox – Perché sei una persona molto attenta e analitica rispetto a quello che fanno gli altri ma tu sai che, se sei tu a sbagliare, non ti perdoni. Ecco perché la Vergine a volte si blocca: è esageratamente autocritica. Se non riesci a fare tutto, è solo perché sei preso da troppe questioni. Ad esempio, questioni di lavoro che porteranno un grande impegno entro metà febbraio.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia si sente più tranquilla, lo Scorpione deve guardare con favore a Venere in arrivo

Bilancia, l’Oroscopo di Paolo Fox ha voluto premiarti, questa settimana, non tanto perché si sono sbloccate questioni di lavoro e di soldi (è tutto un po’ in sospeso), però hai fatto una scelta e ti senti meno agitato rispetto al passato. Se dovevi dire una cosa, l’hai detta; se grazie a un’affermazione molto importante, hai bloccato delle persone che avrebbero potuto farti del male, fantastico! In caso di separazione, è vero che Giove è ancora opposto, ma inizia a muoversi qualcosa: bisogna essere decisi a spezzare comportamenti e abitudini che non vanno più bene!

Scorpione, hai deciso di non frequentare più persone che non senti amiche. Forse sei anche un po’ stanco e agitato, ma l’Oroscopo di Paolo Fox guarda, con grande attenzione, il nuovo transito di Venere che domani sarà attivo. Ben venga quindi questo fine settimana! Perché se ci sono stati dei dubbi e si vuole ricucire uno strappo, ci sarà qualcosa di più su cui discutere. È facile che qualcuno si senta ancora un po’ sotto pressione: qualche scontro con la famiglia. Chi vuole realizzare un progetto di lavoro o ha iniziato da poco un programma, probabilmente, cambierà ruolo, nazione, indirizzo, entro maggio.

