Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ultima settimana del mese che si apre in bellezza, con l’Oroscopo di Paolo Fox, in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele. Come sarà il cielo di oggi, lunedì 27 marzo 2023? Per l’astrologia, marzo ha rappresentato il vero inizio dell’anno, un Capodanno speciale che ha coinciso con la partenza della primavera. Vediamo se sono partiti bene Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone non può più scendere a compromessi in amore, la Vergine deve aspettare che le nebbie si diradino

Leone, questo cielo è importante, perché abbiamo una Luna in buon aspetto, ma l’Oroscopo di Paolo Fox continua a ritenere che alcuni momenti di stanchezza siano riservati proprio all’amore. Qui bisogna capire cosa stai vivendo: se hai un amore part-time, poco male, ma se hai un riferimento stabile, è probabile che in questi giorni tu sia anche un po’ agitato. Questa Venere dissonante è il segnale inequivocabile che non è più possibile andare avanti con i compromessi.

Vergine, è un cielo utile per i liberi professionisti che faranno il loro gioco entro cinque o sei settimane al massimo, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche se adesso tutto è confuso, non bisogna arrabbiarsi: è un po’ come quando usciamo di casa al mattino, c’è la nebbia e non possiamo fare altro che aspettare, perché sappiamo che poi l’aria si scalda e questa nebbia si dirada. Stai aspettando che ci siano meno complicazioni, che il cielo sia più benevolo. Per chi svolge una libera professione è tempo di attese che però saranno ricompensate. Amori importanti: l’amore può splendere alto nel tuo destino!

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia non deve rispondere alle provocazioni, lo Scorpione ha una fine del mese migliore

Bilancia, la vostra intraprendenza è meravigliosa, ma sarà davvero la risposta migliore alle provocazioni di qualcuno che è sempre pronto a dare giudizi e a lasciare le incombenze a voi? Per queste stelle, l’ideale sarebbe proprio aspettare tempi migliori, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Attenzione alle inquietudini che possono nascere sul lavoro e nei rapporti con Gemelli e Scorpione.

Scorpione, bisogna essere duttili, adattarsi le circostanze e ci vorrebbe anche una sferzata di ottimismo che non guasta mai, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Queste stelle aiutano: la fine del mese può risollevare il morale, anche se dal punto di vista amoroso, non c’è tutto questo calore, perché Venere è in opposizione e rappresenta una sorta di tensione nell’aria, anche perché a livello professionale ci sono dei disturbi. Incassi in ritardo.

