Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemeli, Cancro

Finalmente arriva il weekend e l’Oroscopo Paolo Fox ci invita ad ascoltare il responso delle stelle anche oggi, sabato 28 gennaio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Come sarà la giornata per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? L’ingresso di Venere in Pesci ha determinato cambiamenti: scopriamo quali.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete non sopporta i ritardi, il Toro deve alimentare la sua fortuna

Ariete, una giornata stancante, anche perché questa settimana è iniziata con parecchi dubbi che non riguardano certo i tuoi progetti e i tuoi propositi, che sono ben chiari, ma probabilmente, come l‘Oroscopo Paolo Fox ha spesso ricordato, i ritardi sono insopportabili, soprattutto se devi riscuotere dei soldi o chiarire delle questioni che riguardano il lavoro. In amore, attenzione: dicembre ha posto dei limiti, ma solo alle storie che erano già minate da tempo, e ora bisogna cercare di ritrovare una certa tranquillità.

Toro, la Luna tocca il tuo segno. C’è qualche progetto in più che riguarda la casa, che riguarda anche le relazioni interpersonali: con questo cielo, si può anche fare una scelta importante. La prossima sarà una settimana che vedrà molti nati sotto il segno del Toro esporsi e quindi anche capire se, dal punto di vista lavorativo, ci sono delle buone iniziative da portare avanti oppure no. L’Oroscopo Paolo Fox continua a credere che quelli che hanno una buona visibilità e che possono chiedere qualcosa dovranno darsi da fare, anche perché da maggio ci sarà Giove nel segno: è chiaro che questo Giove va alimentato e non bisogna aspettare che le cose cadano dal cielo.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli stiano attenti con Pesci e Sagittario, il Cancro deve sapere che le bugie hanno le gambe corte

Gemelli, riuscire a mantenere la calma in casa, prendere il tutto con filosofia, forse è un po’ difficile, ammette l’Oroscopo Paolo Fox. Questo lo dice anche a coloro che hanno avuto dei conflitti d’amore e che si sono sentiti un po’ messi a margine di un rapporto. Si chiede maggiore attenzione con i segni dei Pesci e del Sagittario: evidentemente alcune questioni sono ancora da chiarire. Nervosismo e apprensione vanno tenuto sotto controllo.

Cancro, essere chiari è importante e poi lo sai che le bugie hanno le gambe corte, ammonisce l’Oroscopo Paolo Fox: te ne sei reso conto alla fine dell’anno scorso. Ora è importante di cercare di valutare bene cosa fare nel lavoro. Perché tu potresti avere dato degli spunti, ma ancora non sono arrivati buoni esiti: chi attende una risposta, chi deve farsi valere per un contratto che è in scadenza o che, nelle prossima ore, dovrà essere rivisto, vive molti dubbi. La gelosia in amore è un arma a doppio taglio.

