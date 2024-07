Con questa Luna in Toro la Vergine recupera una settimana un po’ burrascosa, che rimane tesa per lo Scorpione che battibecca in amore. L’Acquario si annoia nella coppia e i Gemelli devono chiarire: sentimenti in movimento per tutti i segni zodiacali. Scopriamo i dettagli

Ariete

Questo è un momento frenetico, ricco di impegni, entusiasmante, tuttavia non hai un momento di tranquillità e Marte è sì favorevole all’amore, ma sei anche piuttosto nervoso. Sono favoriti tutti i progetti per la professione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro

Ci sono conti da sistemare, cercando di trovare delle soluzioni con i tuoi eventuali soci. Ci sono degli attriti con Scorpione e Leone, nelle amicizie o a livello sentimentale, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

Se metti in chiaro ciò che non funziona, avrai le mani più libere e potrai divertirti molto di più: ne hai bisogno! Non tolleri avere attorno persone musone, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro

L’amore è in primo piano e sempre più bello. Sei stimato maggiormente nella tua attività anche da persone da cui dipende il tuo futuro e che ti chiameranno per un lavoro, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone

Sono giornate in cui sei al centro dell’attenzione e puoi prendere decisioni importanti. Venere è utile per gli incontri fruttuosi di lavoro: non rinunciare a una proposta interessante, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

Questa domenica si recupera e l’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che ad agosto potrai vivere riavvicinamenti, ritorni di fiamma. Se hai speso troppi soldi in questo periodo, per lavori in casa o cambiamenti, adesso è il momento di correre ai ripari.

Bilancia

Giove propositivo e Marte in buon aspetto. Tu sei propositivo e pronto ad agire, ma se ci sono persone che ti dicono quello che devi fare non sarai più disposto ad accettarlo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: lo hai già fatto in passato per tenere calme le acque, ma adesso non più!

Scorpione

È un clima un po’ teso, soprattutto in amore, con Venere opposta e, oggi, la Luna storta potrebbero farti fare lunghe discussioni su quello che non funziona nella coppia. Forse hai dovuto occuparti di una persona di famiglia che ha avuto bisogno e ci sono stati dei ritardi: questo provoca nervosismo, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

Il tuo essere sempre pronto a superare gli ostacoli e a buttarti in imprese titaniche, questa volta ti sei dovuto arrendere alla cruda realtà. Sei sempre forre, dice, l’Oroscopo di Paolo Fox, ma non è facile scontrarsi con gli eventi che ti sbarrano la strada. Evita rischi in amore.

Capricorno

Pensi molto alla professione e sei un segno di poche parole, tuttavia ad agosto dovrai parlare d’amore. Potresti anche perdonare qualcuno e rappacificarti. Ci sono nuovi ottenimenti all’orizzonte, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Le difficoltà ci sono e l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda come la prima parte dell’anno sia stata difficile a livello economico e dovrai tirare le orecchie a chi ha sperperato. Calma piatta in amore: ti annoi troppo.

Pesci

In questo momento sei troppo permaloso: te la prendi facilmente e in questi giorni fai fatica. Se il nervosismo è troppo, anche nei sentimenti dovrai capire dove stai andando. Il cielo premia la pazienza e la visione a lungo termine, per l’Oroscopo di Paolo Fox.