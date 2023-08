Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 agosto 2023/ Marte scuote la Bilancia e lo Scorpione ha tante incertezze

Oroscopo Paolo Fox: il Leone può risolvere una disputa in amore, la Vergine è presissima dagli impegni

Leone, quanti occhi sono rivolti verso di te, in questo momento: perché hai un ruolo di potere o perché devi fare molto, oppure ancora perché devi mettere a posto questioni di soldi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Non è escluso che i liberi professionisti, con questo Giove contrario già da qualche mese, debbano mettere a posto questioni di proprietà o di azioni, in qualche caso. Venere nel segno porta sensazioni sincere in amore e, in questo periodo, puoi anche risolvere una vecchia contesa.

Vergine, essere presi da tante cose, soprattutto di tipo lavorativo, non è male, per un segno come il tuo. Vuoi sempre fare delle cose nuove, detesti chiuderti in casa e quindi la mente dev’essere sempre piena di impegni. Consiglio ai cuori solitari di non abbandonare l’amore: Venere nel segno, da ottobre, porterà certezze e, in qualche caso, anche un recupero di sentimenti persi nel tempo, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, Marte nel segno scuote il tuo animo che, ogni tanto, si lascia andare a delle riflessioni piuttosto blande. Forse ultimamente hai pensato che sarebbe stato opportuno far passare del tempo, prima di metterti in gioco: il tempo è passato e non puoi più perderlo, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Se vuoi ampliare un’attività o fare delle scelte importanti che riguardano la famiglia e la casa, è arrivato il periodo giusto per muoversi. Recupera a livello fisico, perché ultimamente ci sono stati problemi.

Scorpione, queste forti dissonanze planetarie non bloccano la tua vita, ma possono causarti troppi punti interrogativi, che tu vorresti diventassero esclamativi: come andrà il lavoro, se adesso stai facendo qualcosa di nuovo? Stai sbagliando oppure no? Tante sono le esitazioni, ma tante sono anche le certezze in arrivo. Chi vuole cambiare, non può farlo al momento: forse non è il caso di lasciare il certo per l’incerto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











