Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 agosto 2023/ Venere illumina il Leone, Sole e Mercurio rafforzano la Vergine

Oroscopo Paolo Fox: relazioni in primo piano per il Leone, la Vergine patisce se non ha tutto sotto controllo

Leone, le relazioni sentimentali e d’amicizia sono più importanti di tutto il resto e questo potrebbe essere giustificato per due motivi: sei molto ricercato e hai diversi spasimanti attorno oppure, in questo momento, ci sono persone che ti chiedono qualcosa. Quest’ultima opzione può essere vera se hai un ruolo di comando e, nelle prossime settimane, dovrai dare degli ordini. Diverso è il discorso per i dipendenti o coloro che hanno un contratto in scadenza: sappiamo che c’è um po’ di caos oppure tutto sarà deciso all’ultimo minuto. Questa tensione può essere amministrata con saggezza, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 agosto 2023/ L'Acquario si sfiderà e i Pesci stiano attenti ad alcuni segni

Vergine, se qualcosa non va, se certe situazioni non funzionano è forse perché tu vuoi vedere sempre tutto in ordine. L’Oroscopo di Paolo Fox si mette quindi nei panni di coloro che hanno delle collaborazioni: i nativi del segno hanno il loro progetto e se gli altri non aderiscono a quello schema, si arrabbia. Non accetti defezioni e se c’è un passaggio sul lavoro e anche in famiglia, evidentemente qualche scontro può nascere. Con Sole e Mercurio nel segno puoi fare grandi cose: ricorda che la logica non ti abbandona mai e, in fondo, grazie alla razionalità, si riesce ad andare avanti. L’istinto però dovrebbe guidarti in amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 agosto 2023/ Sagittario: attenti a non tradire! Il Capricorno è al top

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia ha Marte amico, lo Scorpione è sulle spine per un nuovo progetto

Bilancia, tu hai bisogno di sentimenti veri e puliti: è probabile che tra marzo, aprile e maggio, se qualcuno ha tradito la tua fiducia tu lo abbia messo in un angolo. Non devi più pensare ai tristi trascorsi: Marte, da poche ore, si trova nel tuo segno e questo conferisce ardimento e coraggio, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Non hai più bisogno di chiedere: saranno gli altri a chiedere a te. Cura un po’ di più l’organismo.

Scorpione, via via che ci avviciniamo alla parte centrale di questa settimana, noterai che le cose andranno meglio, ma le prove sono tante, dice l’Oroscopo di Paolo Fox: c’è anche chi si sta preparando ad un exploit. In questi giorni magari c’è un progetto che però si saprà se funziona o meno in autunno: sei un po’ preoccupato per un nuovo inizio. La tensione in amore va tenuta sotto controllo, perché altrimenti le relazioni potrebbero essere più difficili da gestire: anche quelle tra genitori e figli.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 agosto 2023/ Bilancia in recupero con Marte, lo Scorpione potrebbe discutere

© RIPRODUZIONE RISERVATA