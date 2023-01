Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 gennaio 2023 / Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

La giornata di oggi chiude la settimana e, anche per questa domenica 29 gennaio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox (in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele) ci comunica cos’ha da dire il cielo ai segni zodiacali. Le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione ci rivelano soprattutto le influenze della Luna e di Venere. Saranno positive?

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è molto preso da una rivalsa, la Vergine lotta con l’opposizione di Veenre in amore

Leone, il Leone in questo periodo è molto impegnato ad ottenere giustizia per antichi torti subiti. Posso dire che siamo arrivati al dunque: entro i primi di maggio, le situazioni ingarbugliate andranno sbrogliate, ma la cosa più importante adesso è capire se l’orgoglio domina un po’ troppo la scena, perché a volte quando agiamo in maniera un po’ troppo volitiva, rischiamo di perdere soldi e tempo: il ragionamento supera l’orgoglio. Se ti conviene portare avanti una lotta, per ottenere giustizia a livello morale, fai bene i tuoi conti, altrimenti, se puoi ottenere una mediazione, le cose, entro gli inizi di maggio, potrebbero sbloccarsi più rapidamente: forse è a questo che devi puntare, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Amore nella norma (Venere non è più contraria), ma ci sarà un periodo di grande recupero dal 20 febbraio.

Vergine, avere la Luna favorevole è importante. Tu sai che quello che stai facendo adesso è utile, forse già previsto dall’anno scorso, ma bisognerà ridiscutere tutto, da marzo a maggio, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Intanto, le uniche preoccupazioni o dubbi potrebbero arrivare per colpa di Venere in opposizione, perché chi in questi giorni è in disputa con il partner o chi spesso si scontra con una persona dovrà tentare una riappacificazione: cosa non facile, perché i nati sotto il segno della Vergine, quando si impuntano, non tornano sui propri passi.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia in amore dev’essere cauta, lo Scorpione ha una giornata con la Luna storta ma con Venere intrigante

Bilancia, perché l’Oroscopo di Paolo Fox ti ha premiato in classifica, in questi ultimi tempi? Perché anche se non sono stati risolti tanti problemi (Giove è ancora opposto e Mercurio è ancora dissonante), dentro di te ci sono maggiori certezze. Quindi, si è sciolto un nodo, hai rivelato qualcosa a cui tenevi, forse adesso sei anche più forte e meno vulnerabile, perché hai fatto scattare una trappola, a vuoto, che altri ti hanno posto innanzi. Ecco perché la relazione con le persone che ti stanno intorno può essere migliore. Se poi vuoi decidere per un cambiamento in amore, attenzione, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox, perché già alla fine dell’anno scorso ci sono state delle precarietà e adesso non bisogna sbagliare ulteriormente.

Scorpione, avere la Luna opposta non vuol dire che le cose non vadano bene, ma che si rischia di prendere tutto un po’ troppo di petto: ecco perché questa è una giornata strana per le vicende che porta, per le situazioni che nascono attorno e forse anche tu sarai particolarmente critico nei confronti di chi ti circonda. Questo può capitare quando pensi di non essere stato ascoltato, chiarisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere, in aspetto buono, dice di superare queste incomprensioni e soprattutto di puntare sulla serata.











