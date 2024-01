Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 gennaio 2024/ Momento complicato per la Bilancia, novità per lo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: i Leone single vogliono solo avventure, la Vergine è in grande crescita

Leone, la settimana inizia attiva e riflessiva allo stesso tempo. Questo è un cielo che potrebbe davvero appagare le tue mire ambiziose. In amore, se hai cercato di cambiare una relazione il momento è favorevole, ma soprattutto, entro qualche settimana, capire se stai davvero con la persona giusta. Se sei single, prediligerai relazioni mordi e fuggi e forse sarai proprio tu a non volere storie troppo serie, seconod l’Oroscopo di Poalo Fox.

Vergine, ci dirigiamo verso un periodo soddisfacente che avrà il suo culmine a metà febbraio, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. A seconda della situazione, ci sarà chi avrà tantissimo e chi comunque molto di più: il successo è quindi garantito. In amore non chiudetevi in voi stessi! Le stelle ovviamente non hanno il potere di trasformare rapporti che sono già in crisi, ma questo momento potrebbe darti l’occasione di confrontarti in un modo diverso.

Bilancia, settimana che parte un po’ in salita. La vostra è una condizione un po’ peculiare: forse ciò che state facendo necessita di una revisione e poi non è semplice trovare la serenità, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Se la Bilancia perde la sua proverbiale diplomazia, il rischio è di dire tutto ciò che pensa davvero, senza riflettere sulle conseguenze. L’innato senso di giustizia di questo segno non può tollerare che a fronte di un lavoro ben fatto si ricevano solo critiche: se questo accade, si arrabbia moltissimo.

Scorpione, bella settimana con un weekend che offre possibilità e novità: la seconda metà di febbraio sarà molto positiva! Coloro che sono sulle spine perché aspettano una proposta oppure hanno chiuso un’attività e non hanno ancora sviluppato nulla di nuovo, possono contare sul mese prossimo. Nuovi amori favoriti così come la chiusura di situazioni che hanno causato sofferenze, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











