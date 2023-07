Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 luglio 2023/ Come fa il Leone a non sorridere con Venere? La Vergine è vincente

Oroscopo Paolo Fox: i Leone single si lascino andare, la Vergine è vittoriosa anche se ostacolata

Leone, sorrisi in arrivo! Non potrebbe essere diversamente, con Venere che sta da tempo nel tuo segno zodiacale. l’oroscopo di Paolo Fox spera che realmente tanti Leone abbiano abbandonato reticenza nei confronti dei sentimenti e che si siano lasciati andare: lo dice soprattutto ai single. Abbiamo ancora tutto agosto e tutto settembre ma questo non significa che bisogna perdere tempo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Dovrai fare una scelta di lavoro e nuovi incarichi porteranno anche impegni.

Vergine, avrai notato che, negli ultimi sei mesi, ci sono state chiamate e blocchi, situazioni buone e poi qualcosa di strano. Chi lavora con fornitori, clienti, è commerciante o lavora per un’azienda, ultimamente è andato avanti in punta di piedi, per paura di rovinare alcuni accordi. Comunque, avrai notato anche che tutte le persone che hanno cercato di attaccarti, alla fine non hanno avuto grande successo. Tuttavia, dovresti vivere in maniera più serena, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. E comunque importante capire che tipo di lavoro fai, perché se hai un ruolo per cui ciò che dici è esposto al pubblico giudizio, inevitabilmente ci possono essere alti e bassi.

Bilancia, questa Luna nel settore dei contatti può agevolare incontri migliori. Anche un colpo di fulmine è possibile, dice l’Oroscopo di Paolo Fox! Se hai già un amore da tempo, cerca di trovare un po’ di tranquillità. A volte i nativi del segno cercano persone molto stabili, molto solide, e conservatrici, proprio perché vogliono avere sicurezza. Tuttavia, ricordiamoci che la Bilancia è un segno d’aria: se hai a che fare con una persona troppo stacanovista o rigorosa, prenderai le distanze oppure, in qualche giornata (per esempio domenica), tenterai di far presente le tue esigenze. Bisogna trovare una soluzione.

Scorpione, giornate particolari. Hai notato che in che, in amore, qualcosa non va e forse, per quieto vivere, se ci tieni ad un rapporto, stai cercando di farti scivolare le cose addosso. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che, per relazioni ossidate da tempo, questo sia un momento giusto per intraprendere un discorso serio e capire come recuperare, oppure no, una passione persa. Per le questioni di lavoro, bisogna essere un po’ cauti e non dare nulla per scontato. È probabile che tu debba ripetere un’esperienza, fatta nel passato, però in altre condizioni, in un altro luogo e forse anche in un altro ruolo: è normale che ci sia un po’ di nervosismo.











