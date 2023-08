Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 agosto 2023/ Testa nelle nuvole per la Bilancia e lo Scorpione vuole di più

Oroscopo Paolo Fox: Leone al centro dell’attenzione la Vergine può costruire un amore

Leone, la forza è con te: il Sole è attivissimo e Venere è eccellente. In questo momento sei al centro dell’attenzione: si parla di te e questo ti piace. Vorresti solo un po’ di privacy, soprattutto se si parla un po’ troppo della tua famiglia e dei tuoi progetti personali. Giove, in questo momento in aspetto di quadratura, rappresenta una pausa di riflessione nell’ambito del lavoro e agosto potrebbe essere il mese giusto per giocare una partita che poi in autunno sarà importante. Comunque tanti hanno potuto verificare un fermo, per motivi familiari, personali o anche fisici, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, le prossime quattro giornate possono veramente alimentare buoni presupposti. L’amore si risveglia se tu lo desideri: con i segni del Toro e dello Scorpione potresti vivere emozioni davvero speciali. Questa Venere, da ottobre nel segno, permette di fare scelte importanti. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa questo evento astrale perché agosto e settembre potrebbero essere dei mesi molto importanti per far crescere una storia. Sappiamo che i Vergine non si lanciano al primo appuntamento: ci vuole un po’ di tempo prima di superare tante ostilità e abbiamo tutta la situazione, in vista del futuro, migliore, per condizionare in positivo le relazioni. Un viaggio e un’emozione possono portare qualcosa di più.

Bilancia, cerca di recuperare tono fisico: in questi giorni ti sei strapazzato parecchio e dato che sei un segno di aria, ogni tanto vivi con la testa fra le nuvole e rischi anche di fare qualcosa di sbagliato. I Bilancia possono avere fortuna anche in altri luoghi: chi si sposta, chi ha contatti e amicizie altrove avrà qualcosa di più importante, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. I più fortunati, quelli che hanno un’attività importante, allarghino il proprio giro in altre situazioni. In amore, le cose vanno un po’ meglio, ma se c’è stata una separazione, bisogna andare oltre e non ricadere in vecchi errori.

Scorpione, Giove nervoso e Venere un po’ agitata, annuncia l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è chi si chiede “cosa ci sto a fare qui?”, c’è chi invece, in questo periodo, pur avendo una storia d’amore, la considera un’amicizia affettuosa, e chi vorrebbe lanciarsi e non può: non bisogna esasperare le tensioni. Non cambiare direzione in amore, ma cerca di capire quello che accade dentro di te: i maggiori conflitti sono legati a una certa intolleranza o insofferenza che, da qualche tempo, prende piede. Alcuni Scorpione potrebbero rendersi conto di essere diventati un po’ insoddisfatti o comunque di non appagare facilmente le proprie necessità.











