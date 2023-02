Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Alle porte del weekend, l’Oroscopo di Paolo Fox ci regala le sue previsioni astrologiche dalle frequenze di Radio LatteMiele anche per oggi, venerdì 3 febbraio 2023, e apre guardando le effemeridi: il Sole è in Acquario, la Luna si trova nel segno del Cancro e Venere, da pochi giorni, è entrata nel segno dei Pesci. Il prossimo spostamento planetario ci sarà sabato 11, quando Mercurio andrà in Acquario (ora è in Capricorno). Vediamo ora le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve valutare bene le nuove opportunità, la Vergine affronta un momento di agitazione in amore

Leone, sabato e domenica la Luna sarò nel segno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, e quindi questa è una giornata che permette di programmare i prossimi giorni in maniera interessante. Forse hai già scoperto di essere circondato da persone poco chiare e siccome tu le cose non le mandi a dire, ma le dici in modo diretto, in casi eccezionali, soprattutto se sei uno che non riesce a mantenere la tranquillità, nel corso delle ultime settimane potresti anche avere chiuso un rapporto e ci sono molti Leone che hanno sbattuto la porta e se ne sono andati. Attenzione però: questo gioco dell’andare, tornare, può funzionare fino a un certo punto e comunque la seconda parte dell’anno ti dovrà trovare molto più forte di quanto lo sei adesso. Le nuove strade che si aprono davanti a te vanno valutate con realismo.

Vergine, cerca di recuperare serenità e tranquillità interiore. Peccato per questa Venere opposta che parla di nati Vergine molto distratti o molto concentrati sul lavoro, si rammarica l’Oroscopo di Paolo Fox. È chiaro che questa posizione planetaria potrebbe anche rappresentare un periodo turbolento per la sfera privata. Le tue emozioni sono forse rese più estreme anche dalla grande fatica che richiama il campo professionale. Se sei ancora solo, dalla fine del mese si sblocca qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia allenta il suo senso di giustizia, lo Scorpione ha un bel cielo per tutto

Bilancia, inutile intestardirsi se qualcosa non va! Ieri l’Oroscopo di Paolo Fox parlava del criterio di giustizia su cui la Bilancia basa la propria esistenza: c’è un criterio di giustizia generale, e ovviamente la legge impone delle regole, poi però ognuno di noi sente la giustizia in maniera diversa, come nei rapporti interpersonali o nei rapporti d’amore. C’è chi, per esempio, a un tradimento risponde male e c’è chi invece tollera addirittura una situazione un po’ strana: questo naturalmente comporta due pesi e due misure. Il senso della giustizia della Bilancia si è un po’ attenuato, non perché questo segno non cerchi serenità, ma perché si è resa conto che era sembra arrabbiata e adesso la Bilancia vuole farsi scivolare le cose addosso. La mancanza di attenzione di una persona può già essere fonte di un certo disagio. Nel caso ci siano state delle separazioni nel passato, si può tornare a più miti consigli.

Scorpione, Luna positiva, Venere in aspetto interessante, Saturno da marzo di nuovo positivo: ecco che quello che hai fatto fino ad oggi magari non ha fruttato tantissimo, ma ti ha permesso di andare avanti. Poi vedremo la tua scelta: sarà del tutto personale e sarà motivata dall’ambiente che ti circonda, perché nell’ambito del lavoro è difficile capire se vorrai procedere o no sullo stesso percorso, C’è addirittura chi si ripropone di cambiare ruolo, gruppo o azienda, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ne riparlerà due o tre mesi. L’amore non è vagabondo e, anzi, in questo momento è più vicino! Non mancheranno, nei casi più eclatanti, piccole scenate di gelosia e passionalità ad alti livelli.

