Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 luglio 2023/ Distrazioni pericolose per il Leone, amori fugaci per lo Scorpione

Inizia una nuova settimana con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 3 luglio 2023, tratto da Radio LatteMiele. Luna piena in Capricorno e Sole in Cancro. Scopriamo tutte le novità per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: occhio ai tradimenti per il Leone, la Vergine oggi va decisamente meglio

Leone, con Venere nel proprio spazio, questo segno vive qualcosa di più. Sei ammirato e si parla di te! Peccato che, dal punto di vista fisico, ogni tanto, tu non riesca a fare tutto: qualcosa andrà posticipato o forse annullato. Comunque, ricorda che per i sentimenti l’estate sarà galeotta! I cuori solitari si guardino intorno. Attenzione ai tradimenti, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox! Quando si ha una Venere molto intrigante, si rischia anche di essere coinvolti da emozioni diverse da quelle consuete: distrazioni pericolose!

Vergine, superata la fase di tensione del fine settimana, va meglio. Se sei stato in pensiero per una persona cara che non è stata bene, questo lunedì aiuta. Per completare un progetto o iniziare una nuova vita, meglio farsi due conti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, perché Saturno in opposizione chiede di non forzare la mano al destino e di accettare dei cambiamenti che potrebbero sembrare difficili da gestire. Giove porta conferme: un cambio di ruolo, per esempio, e non è detto che in un nuovo ruolo tu stia male. Le coppie che vogliono trovare soluzioni avranno un estate interessante.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia ha qualche conto in sospeso, lo Scorpione non si vuole legare

Bilancia, qualcosa non torna per quanto riguarda i conti: c’è un conto in sospeso con un ex, una questione legale da risolvere, situazioni che riguardano lasciti o danaro oppure soldi che servono per iniziare una nuova vita. Parlare oggi e sollevare polveroni in questa giornata di lunedì è altamente sconsigliato, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Ci sono dei piccoli o nuovi disturbi che possono capitare, ma mercoledì si migliora!

Scorpione, le intuizioni non mancano e, anche per quanto riguarda il lavoro, è possibile programmare qualcosa che forse inizierai in autunno: un po’ in ritardo sui tempi, ma sarà sempre valido. L’Oroscopo di Paolo Fox avverte che nuovi amori nascono all’improvviso e forse anche improvvisamente possono sparire! Questo è un cielo in cui non ci si vuole legare oppure, per destino, si avrà a che fare con dei tipi un po’ ambigui. Resta un periodo buono per portare avanti progetti personali.

