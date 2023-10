Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 ottobre 2023/ Soluzioni e maggiore serenità in arrivo per Vergine e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: Leone tradito da opportunisti, in arrivo soluzioni per la Vergine

Leone, troppe responsabilità e forse un po’ di amarezza, perché ti sei reso conto che alcune persone a cui avevi dato fiducia, non meritavano tanto spazio. Ci sono stati degli opportunisti che forse hanno sfruttato un momento in cui tu eri particolarmente disponibile. Sei governato dal Sole: ti piace la chiarezza ed è importante adesso ritrovare serenità in tutte le relazioni, anche in quelle di tipo sentimentale, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, prossimamente Venere entrerà nel tuo segno zodiacale: è imminente un risveglio d’amore! Mostrando i propri sentimenti, senza inibizioni, si otterrà molto di più e se ci sono state delle persone che ti hanno messo da parte, si renderanno conto di aver commesso un grande errore. L’aspetto molto positivo di questo cielo, è rappresentato dalla possibilità, attorno all’11/12 ottobre, di risolvere un contenzioso o di portare avanti una compravendita, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. È vero che c’è Saturno in opposizione, ma ora è possibile ritrovare un po’ di tranquillità.

Bilancia, sei pronto a superare tanti ostacoli. Da diverse settimane, Marte nel segno ha comportato un forte stress anche a livello fisico e quindi la tua intolleranza è cresciuta, anche perché non ti sei sentito in perfetta forma, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Marte rappresenta anche la volontà di dire cose che non avevi mai detto nel passato, di “vuotare il sacco”, e questo ha comportato ulteriore stress e soprattutto la nascita di vari problemi, perché molti hanno apprezzato i tuoi sfoghi, mentre altri sono stati decisamente contro. Rapporti vissuti clandestinamente potrebbero diventare importanti.

Scorpione, tra qualche giorno, Venere non sarà più in opposizione e speriamo che quest’estate non abbia comportato situazioni pesanti: diciamo che non c’è stato il massimo della soddisfazione. Nella migliore delle ipotesi, alcune coppie sono andare avanti tra piccoli bisticci e chi si è separato in passato potrebbe avere una storia, ma non così ufficiale. La condizione astrologica di ottobre apre una fase nuova! Quindi è possibile fare scelte definitive e anche recuperare un po’ di fiducia. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox, soprattutto per quelli che hanno un lavoro nato da poco oppure hanno cambiato, più o meno volontariamente, mansione negli ultimi mesi, di essere ottimisti, perché ci saranno delle buone novità!











