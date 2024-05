Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 maggio 2024/ Bilancia e Scorpione top, Vergine e Sagittario flop

Paolo Fox in questa giornata riassume le principali criticità di maggio e ci dà anche qualche anticipazione per giugno. Abbiamo visto in questo finale del mese Giove e Venere cambiare transito, con grande sollievo di Bilancia, Scorpione e Cancro. In bilico il Toro, anche se con buone prospettive, mentre il cielo è ostico per Sagittario e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 maggio 2024/ Ultimi giorni di un mese difficile per molti segni: chi vince ora?

Oroscopo di Paolo Fox: grandi vittorie per la Bilancia, l’Ariete avrà un giugno importante

Bilancia, tutte le attività intraprese in questa fase sono destinate al successo. Da pochi giorni, Giove è in ottimo aspetto e regala fortuna anche negli incontri. Chi si è ben allenato per una sfida potrebbe averla vinta, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Tuttavia i cambiamenti sono stati molti dall’inizio del 2024 ed è normale che tu sia ancora frastornato. Potrai recuperare il tuo benessere e anche le tue capacità: non rivangare il passato.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 maggio 2024/ Leone e Acquario alla riscossa: chi invece è arrabbiato?

Ariete, ultimo giorno di un mese che ti ha già dato opportunità o addirittura ottimi risultati e giugno sarà ancora meglio, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Intorno al 4/5 giugno, ci saranno molti pianeti in un segno amico e il cielo sarà particolarmente favorevole. Relazioni, emozioni e incontri saranno incoraggiati. Grande volontà e capacità di azione.

Il Cancro approfondisca i sentimenti, lo Scorpione non ha più Giove in opposizione. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Cancro, l’Oroscopo di Paolo Fox ti anticipa che giugno sarà un mese che ti vedrà vincitore, soprattutto dal 17, quando Venere entrerà nel tuo segno. Giove è in buon aspetto e il prossimo anno verrà a farti visita ed ecco che tutto quello che avvi ora darà risultati importanti a lungo termine. Cielo importante anche per chi ha deciso di cambiare lavoro, trasferirsi e ripartire da zero.

Oroscopo Paolo Fox di oggi lunedì 27 maggio 2024/ Nuovo cielo positivo per i segni d'aria e la Vergine...

Scorpione, maggio è finito e potrai festeggiare, perché sei tra i segni che hanno patito i primi 15 giorni del mese. Vanno riviste questioni di soldi e lavorative, tuttavia potrai gestirle molto meglio grazie a Giove che non è più opposto. Anche i sentimenti offrono occasioni con nuovi incontri piacevoli. Le giornate migliori le avrai nel fine settimana, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Vergine sono i segni in fondo alla classifica

Sagittario, cerca di non infilarti in situazioni complesse in amore o in discussioni pesanti. Dovresti forse evitare di parlare troppo: è molto difficile che un Sagittario stia zitto, ma stai se non altro attento a ciò che dici perché potresti creare qualche guaio, anche inconsapevolmente, per troppa schiettezza o per una battuta fuori luogo. Potrai decidere di intraprendere nuovi affari, ma usa cautela, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, sono molti i pianeti in opposizione, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Cerca di usare diplomazia e calma e lascia parlare anche le altre persone. Quando ti senti sotto attacco ti chiudi a riccio e non sarà semplice far fronte a tutte le provocazioni del periodo e ci saranno dei Vergine che sbotteranno. Sono molte le responsabilità e gli impegni e questo è ovviamente fonte di stress.











© RIPRODUZIONE RISERVATA