Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 giugno 2024/ I segni d’aria sono al top, quelli d’acqua devono attendere…

Un cielo che aiuta molto i segni d’aria, grazie alla concentrazione dei pianeti in Gemelli a cui si aggiunge un novilunio nel segno molto interessante da domani. I segni d’acqua staranno meglio dal 17, ma mentre Cancro e Scorpione hanno già contezza di questo recupero, i Pesci sono ancora un po’ in tensione.

Gemelli, verso la metà della settimana tutto può accadere! Ci saranno molti pianeti favorevoli e un novilunio che ti dona intraprendenza in amore: le occasioni saranno a disposizione e dovrai solo coglierle al volo, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, tre giornate molto fruttuose sono in arrivo per te. I liberi professionisti e i creativi avranno successo e Giove positivo, da adesso in poi, porterà molti benefici. Il cielo spinge però a tagliare i ponti con tutte le situazioni ambigue e col passato, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Buone le idee e le intuizioni.

Acquario, il caos del mese scorso è quasi completamente svanita. Oggi la Luna è opposta, ma domani sarà una giornata incredibile, insieme a quella di giovedì! I più intraprendenti avranno già avuto delle proposte. Tutti ciò che ti ha creato noia a maggio adesso è stato chiuso e anche solo programmare qualcosa di diverso ti ha fatto stare bene, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Buone nuove in arrivo.

Cancro, l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che da lunedì 17 giugno ci saranno molti cambiamenti positivi, con Venere che farà il suo ingresso nel tuo segno, con altri pianeti favorevoli. Gradualmente maturerai concretezza: chi sta aspettando una risposta dal lavoro, avrà ciò che desidera e le trasformazioni le affronterai con audacia. In amore, vorrai non cedere a qualche provocazione.

Scorpione, oggi la Luna è in opposizione e può creare qualche difficoltà, ma domani andrà meglio, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Dal 17 avrai Sole, Venere e Mercurio favorevoli, per cui questa prima metà di giugno darà l’occasione per recuperare ciò che è stato perso il mese scorso e alla fine di giugno arriverà una bella sorpresa. Grande recupero: anche se oggi non gusterai ancora questi benefici, vedrai che già nel weekend andrà meglio.

Pesci, da oggi a venerdì avrai qualche difficoltà. Lascia perdere gli invidiosi e chi ti critica: non avrai voglia di ascoltare nessuno! Prenditi una pausa per ricaricare le energie utili ad accogliere un bellissimo cielo che arriverà dal 17 in avanti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











