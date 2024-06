Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 giugno 2024/ I Gemelli fanno il pieno di pianeti: chi è top e chi è flop

È un cielo davvero speciale quello di oggi, con Sole, Venere, Giove, Mercurio e, da domani, anche la Luna nuova, tutti in Gemelli! Inevitabilmente questo crea sconquasso tra i segni zodiacali: i segni d’aria tutti sono molto favoriti, anche se Marte crea qualche difficoltà all’Acquario e Saturno ai Gemelli. Il Toro e la Vergine sono nella bufera e il Capricorno è super impegnato.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 giugno 2024/ In attesa del Novilunio di domani: le reazioni dei segni zodiacali

Toro e Vergine in lotta: momento di passaggio. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Toro, il tuo segno si trova a un bivio. Dalla prossima domenica ci sarà Marte nel tuo spazio zodiacale a conferire anche una maggiore bellicosità. Recentemente, grazia all’influsso di Giove, ti sei reso conto del vero volto di alcune persone che sono state importanti in passato: di certo non dovranno essere presenti nel tuo futuro. L’Oroscopo di Paolo Fox non esclude che tu possa allontanarti da un gruppo, a meno che tu non abbia già preso decisioni definitive.

Oroscopo di Paolo Fox, oggi 4 e domani 5 giugno 2024/ Cancro amico in amore, le stelle premiano Bilancia e...

Vergine, per tre giorni vivrai qualche conflittualità. Potresti non attivarle tu, ma qualcuno forse ti metterà in discussione oppure ci sei rimasto male recentemente, perché ti sei accorto che c’erano delle situazioni non proprio ideali. Momento di transizione e di cambiamento in cui devi usare molta cautela. Da fuori sembra non scalfirti questo periodo, ma dentro di te sei teso. Potrebbero esserci dei ritardi: oggi non fare troppo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo di Paolo Fox: il Capricorno vince ma non ha tregua, Saturno potrebbe fare lo sgambetto ai Gemelli che però sono fortissimi

Capricorno, entro la metà del mese potrai ricevere delle conferme e vincere delle sfide. Sei molto concentrato sul tuo lavoro e carico di responsabilità. Non c’è tempo nemmeno per respirare! L’Oroscopo di Paolo Fox avverte che la seconda metà del mese sarà più pesante, forse proprio perché questi primi 15 giorni ti avranno stremato. Tra il 17 e 30, perché non programmi una vacanza o un momento di relax con chi ami?

Oroscopo di Branko, oggi 4 giugno 2024/ Cancro baciato dalla Luna, Leone fortunato e...

Gemelli, una giornata che mostra un cielo incredibile con moltissimi pianeti nel segno. Domani anche la Luna creerà un novilunio molto bello. C’è solo un piccolo neo in questo spazio zodiacale: Saturno dissonante che rappresenta una piccola difficoltà da superare, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Quindi anche se la tua preparazione è impeccabile, potrebbe esserci un problema fisico da curare oppure una situazione che improvvisamente ti ostacola. Comunque, con Giove nel segno, i creativi e gli artisti in generale sono molto favoriti e vedranno risultati tangibili.

La Bilancia che parte da zero ha successo, l’Acquario ha un bellissimo cielo, ma qualche difficoltà fisica. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Bilancia, tutte le idee e i programmi che metti in atto in queste giornate sono di buon auspicio per il tuo futuro. Nell’ultima parte di maggio, diversi nativi del segno hanno già avuto delle vittorie e chi ha chiuso da poco una relazione potrebbe già trovare una nuova fiamma. Avrà successo chi non cercherà di mettere insieme i cocci rotti, ma si proietterà in avanti, anche partendo da zero: non puoi più sanare le negatività del passato, quindi è auspicabile vivere una nuova vita, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, tre giorni molto favorevoli anche se Marte agitato ti crea qualche piccolo acciacco. Spesso sei molto indaffarato e non ascolti il tuo corpo: l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di farlo. Chi lavora in proprio sarà super premiato e l’amore torna protagonista.











