Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 dicembre 2023/ Premio simpatia al Leone e Venere approda allo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: qualche nuvola in amore per il Leone, mese propizio per i cambiamenti della Vergine

Leone, vuoi vincere una sfida, ma in questo momento vinci soprattutto la gara della simpatia, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, perché l’ironia, la capacità di coinvolgere gli altri e di unire le persone è al massimo! Innanzitutto puoi avere una grande crescita a livello personale ed economico e questo è un periodo in cui, dal punto di vista pratico ci sono delle soddisfazioni, ma come al solito c’è un “ma” che riguarda l’amore: ci vuole pazienza, soprattutto nelle relazioni di lunga data che sono sottoposte a un po’ di stress e bisogna stare attenti alle competizioni in coppia.

Vergine, ti ritrovi in una fase attiva di un mese che può apportare modifiche positive alle tue iniziative: un incontro nel fine settimana, qualcosa che rinasce nel tuo cuore. Non lasciare nulla di intentato per ritrovare tranquillità, anche nel rapporto con gli altri, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia può metterci una pietra sopra, lo Scorpione oggi è baciato da Venere

Bilancia, la situazione è utile e la determinazione non manca: con una persona del Capricorno o dei Gemelli potresti riflettere bene su ciò che è accaduto in passato e mettere una pietra sopra a vecchie complicazioni e discussioni. Tanti devono recuperare a livello fisico, ha spiegato più volte l’Oroscopo di Paolo Fox: non c’è stato neanche un vantaggio emotivo, negli ultimi tempi e forse si è rischiato di aver preso tutto un po’ troppo di petto.

Scorpione, è vero che che sei un po’ frastornato perché abbiamo una Luna un po’ particolare e nel weekend ci sono state complicazioni e tensioni, però Venere da oggi è nel segno! Non solo aiuta a migliorare le relazioni, ma può portare anche novità in amore, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox, come un riavvicinamento. È probabile che anche degli amici che non sentivi da tempo si facciano vivi entro la fine di questo mese. Accordi intriganti e novità!











