Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 dicembre 2023/ Quadratura di conti per la Bilancia, lo Scorpione accoglie Venere

Oroscopo Paolo Fox: pianeti favolosi per il Leone, la Vergine vive nella precarietà

Leone, questo cielo è da vincitori: la Luna è nel segno, il Sole è favorevole e Marte è spettacolare! Anche qui, l’impeto potrebbe danneggiare molto: a te piace essere protagonista, ma devi diventare, agli occhi degli altri, un esempio. Non inorgoglirti e fai le cose con calma, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Non saranno pochi i Leone che vorranno vederci chiaro in amore e, da questo punto di vista, dicembre sarà un mese un po’ pepato e quindi nelle coppie di lunga data ci vorrà più attenzione con le parole.

Vergine, ritorna un cielo più tranquillo per le relazioni: chi ha dato troppo spazio al lavoro forse dovrebbe riservare al partner più assistenza e presenza. Il successo è garantito da Giove, ma che fatica! L’Oroscopo di Paolo Fox torna sempre sul discorso della confusione, perché è consapevole di quanto sia importante per te vedere tutto in maniera chiara: accetta quest’idea di ineluttabile precarietà, perché da qualche tempo, più cerchi di mettere in ordine le cose e più le ritrovi in disordine.

Bilancia, dicembre è un mese di spese da tenere sotto controllo, con un Mercurio particolare, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. In generale, chi ha un’attività o un lavoro in proprio dovrà farsi alcuni conti. Dispute vissute nella scorsa primavera dovranno essere risolte e si arriverà presto a una ridefinizione per questioni in sospeso inerenti ai soci.

Scorpione, sarà che dicembre si dice sia il mese delle feste, della bontà e della famiglia, fatto sta che in amore e con gli altri c’è più voglia di capire. Da domani Venere inizia un transito bello e devi accogliere questo raggio del pianeta dell’amore con molta attenzione: è come un faro che illumina il futuro, rincuora l’Oroscopo di Paolo Fox.

