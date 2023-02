Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Sabato 4 febbraio 2023 e anche oggi, come tutti i giorni, l’Oroscopo di Paolo Fox ci regala le previsioni astrologiche, su Radio LatteMiele. Si parte con uno sguardo generale al cielo: la Luna, nelle prime ore dopo la mezzanotte, si è trovata nel segno zodiacale del Cancro e adesso invece si trova in Leone. Mercurio è in Capricorno, Venere è in Pesci e Marte è in Gemelli. Vediamo quindi le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete soffre un po’ per i soldi, il Toro ha un cielo eccezionale

Ariete, Giove è ancora nel tuo segno: peccato per questa quadratura di Mercurio, che rappresenta un po’ di pena per i soldi. È chiaro che tutti, in questo periodo siamo affannati, con tutto che costa di più, ma c’è da dire che l’Ariete deve sanare delle situazioni che sono nate negli ultimi due anni e quindi l’Oroscopo di Paolo Fox non esclude che ci siano anche delle questioni legali da mettere a posto o, semplicemente, bisognerà evitare compromessi. C’è anche un ritardo nell’essere pagato. Tutte le decisioni devono essere prese quando ti senti calmo e sereno e, in nessun caso, anche perché questo atteggiamento non ti appartiene, devi sottostare alle pressioni altrui.

Toro, Mercurio ottimo, Venere eccellente, Giove interessante e, da maggio, splendido: questo è un cielo che permette un arcobaleno di emozioni! Giove, anche se ancora non tocca il tuo segno, fa intuire qualche novità, nel settore familiare, ma anche lavorativo. Ecco perché l’Oroscopo di Paolo Fox spera per te in una promozione o in una piccola vittoria, perché questo è un periodo di tanto lavoro, ma anche di ottime occasioni per farsi valere.

Oroscopo Paolo Fox: per i Gemelli tensione sul lavoro, il Cancro può sfruttare la buona posizione di Venere

Gemelli, c’è un po’ di agitazione determinata da pianeti veloci, che sono quelli che fanno il giro dello zodiaco in maniera più rapida e sono anche quelli che ti danno il tormento per un po’. Quindi forse, in questi giorni, sei un po’ troppo sotto pressione e stai facendo tante cose, ma come già diceva ieri l’Oroscopo di Paolo Fox, se non fai nulla ti annoi e se fai troppo ti stanchi: bisognerebbe trovare una via di mezzo. Questo periodo parla di una forte tensione per il lavoro e forse, di conseguenza, una diminuita attrazione nei rapporti di vecchia data o difficoltà ad incontrarsi.

Cancro, l’Oroscopo di Paolo Fox dice che, fosse in te, sfrutterebbe questa Venere: metti da parte la situazione lavoro e, anche se non è sempre possibile, quantomeno non arrabbiarti, se proprio tutto non va come desideri. Ricorda che è più facile amare: questa Venere riporta in auge anche i sentimenti migliori e quindi se hai già accanto una persona che ti vuole bene, sarà facile rinunciare a qualche gelosia di troppo e ritrovare un sentimento perduto. Amare una persona significa anche lasciarla totalmente libera, anche di andarsene: solo questo è vero amore. Speriamo comunque che questa bella situazione astrologica porti emozioni doppie.

