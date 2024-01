Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 gennaio 2024/ Saturno opposto è positivo per la Vergine, lo Scorpione battibecca

Oroscopo Paolo Fox: tempo di scelte per il Leone, la Vergine usi in positivo Saturno opposto

Leone, più ci avviciniamo a metà mese e più dovrai fare scelte drastiche. Tra gennaio e maggio, chi ha avuto un problema di famiglia, chi ha avuto anche un dubbio di lavoro, uscirà fuori da mille preoccupazioni, però dovrà fare un’attenta analisi di quello che va abbandonato e di quello che invece va conservato, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Le storie che nascono in questo periodo sono utili e la giornata promette bene!

Vergine, il 2024 porta ancora la dissonanza di Saturno, però la sua opposizione non è un problema, semmai può esserlo il gestire i rapporti con gli altri: il pianeta chiede di chiudere situazioni che non vanno e soprattutto di recuperare anche una buona stima di sé, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Ora bisogna cercare di mantenere una discreta tranquillità. Inoltre, questa posizione di Saturno può anche rappresentare una lontananza, ma anche qui in senso positivo: i giovani potrebbero voler andare in altre città, all’estero, per esempio.

Bilancia, se c’è una storia bella non solo bisogna recuperarla, ma potenziarla in questo mese di gennaio, che sarà attivo soprattutto agli inizi: meglio chiarire subito ciò che non va, perché dopo il 16 qualche conflitto potrebbe tornare. Prendi atto di quello che stai vivendo e l’Oroscopo di Paolo Fox ti assicura che hai una marcia in più, in questo periodo: stai aiutando molte persone, anche se avresti bisogno di un aiuto pure tu.

Scorpione, attenzione alle parole! In un impeto di nervosismo potresti infatti dire cose che non pensi realmente. Passare dalla parte del torto, anche quando si ha ragione, è un attimo, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox, e se ci sono delle rimostranze da fare, sii cauto. Nuove strategie e nuovi lavori in vista. Restano soldi da recuperare: Giove in opposizione rappresenta, in astrologia, la necessità di mettere ordine nella propria vita privata e lavorativa.

