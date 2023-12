Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 dicembre 2023/ La Vergine è più leggera e la Bilancia vuole emozioni vere

Oroscopo Paolo Fox: il Leone non competa ma condivida in amore, la Vergine esce dal tunnel

Leone, ti stai impegnando molto a livello professionale e tutto il resto passa in secondo piano. Non bisogna dare tutto per scontato a livello emotivo e se in coppia ci sono problemi nel lavoro di uno dei due e si compete, anziché condividere emozioni e sensazioni, il rischio di vivere ostacoli è più alto, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è un ottimo cielo per le questioni di carattere pratico, perché è come se, in questo periodo, tu volessi affrontare una sfida. Sei una persona molto ironica e auto-ironica, però attenzione perché sei anche un po’ permaloso! È vero che tu puoi dire molto, ma non ami ascoltare critiche: ci vuole un po’ di pazienza.

Vergine, questa opposizione di Saturno, da tanto tempo, ha generato conflitti nella tua vita, però adesso si esce fuori da un periodo pesante. Il segno della Vergine è governato da Mercurio che, in astrologia, rappresenta la mente e il ragionamento, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è il punto di forza, ma anche il più vulnerabile di un segno zodiacale che alcune volte è al top e altre si sente addirittura malinconico o vive attimi di depressione. Grazie a Venere favorevole, inizia una fase di recupero importante.

Bilancia, giovedì e venerdì la Luna transiterà nel segno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox: in questo momento hai bisogno di emozioni sincere. Se c’è una cosa che detesti è avere a che fare con persone ipocrite, pettegole o maligne, ovvero che pensano sempre che quello che fai abbia un secondo fine. I nativi del segno hanno una natura molto generosa e quando possono essere di aiuto agli altri non si tirano indietro. Ora bisognerebbe essere di aiuto a sé stessi, soprattutto se in amore ci sono state delle perplessità.

Scorpione, questo transito di Venere nel segno è intrigante! Sabato 9 e domenica 10 avremo anche Sole e Luna favorevoli, ma soprattutto Luna e Venere congiunti, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox: perché non programmare un incontro, un’emozione importante che, tra venerdì e dome, potrebbe coinvolgere il cuore? Le stelle aiutano riconciliazioni, laddove siano possibili.











