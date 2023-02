Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’Oroscopo di Paolo Fox ci rivela le previsioni astrologiche per la giornata di oggi, lunedì 6 febbraio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Guardando le effemeridi, la Luna è ancora nel segno del Leone, il Sole è in Acquario e Mercurio, sabato, arriverà in questo segno. Di seguito, le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete lotta con i soldi ma ha Giove a favore, il Toro vede ancora criticità con Sole e Luna

Ariete, ci sono sono tante spinte e l‘Oroscopo di Paolo Fox ha già detto che questo Mercurio contrario parla solo di questioni di soldi: o stai aspettavi dei soldi che non sono arrivati o stai aspettando uno “sblocco”, perché qualcuno ti ha fermato. L’Ariete, da circa due anni, sta cercando di mettere a posto conti e situazioni. Con Giove nel segno, c’è campo libero: dipende da quello che stai facendo, ma se c’è qualcosa che non vuoi più portare avanti, puoi anche rinunciarci. Per tutte le altre situazioni, sono previste riconferme in vista. Oggi, questa Luna aiuta anche l’amore.

Toro, l’Oroscopo di Paolo Fox spera che tu non ti sia innervosito per cose da poco domenica: questa è una giornata ancora con Luna e Sole in aspetto critico. Bisogna mettersi d’accordo, evitare tensioni. Forse questa settimana, proprio perché devi superare un esame o una prova, sarai agitato, però non mancano le vittorie, anzi! Proprio martedì e mercoledì saranno giornate molto interessanti. Ricorda che a marzo arriva Saturno e a maggio Giove a proteggere la tua situazione astrologica. Novità!

Oroscopo Paolo Fox: tensioni che si risolveranno presto per i Gemelli, il Cancro deve confidare nell’amore

Gemelli, è uno stato di lieve indecisione quello che coinvolge il tuo cielo, come se qualcuno non riuscisse a capirti fino in fondo: è l’effetto di Venere e Marte dissonanti. Si tratta però di pianeti veloci, come ha già spiegato l’Oroscopo di Paolo Fox, e quindi queste tensioni, così come ora prendono la tua vita o ti preoccupano, molto presto non daranno più adito ad alcun tipo di problema. Devi resistere alla tentazione di buttare tutto all’aria.

Cancro, conta l’amore, conta la forza delle relazioni e poi se hai un lavoro che permette di ottenere consensi, via libera! Questo è un cielo che porta anche qualche piccola scenata di gelosia o un’eccessiva passionalità (attenzione ai rapporti con Pesci e Scorpione), ma queste sono anche giornate importanti: se devi parlare di questioni di lavoro o esporti, fino a mercoledì avrai una discreta energia, suggerisce l‘Oroscopo di Paolo Fox.











