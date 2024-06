Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 giugno 2024/ L’Ariete è un fiume in piena, ma Vergine e Toro…

È il giorno del novilunio in Gemelli. Questo cielo galvanizza l’Ariete e fa recuperare energie anche allo Scorpione e al Cancro, che avrà la Luna nel segno nel weekend. Nervosissimi i Pesci e un oroscopo un po’ pesante per Toro e Vergine che hanno avuto a che fare con persone non valide, ma se non altro oggi ne sono consapevoli.

Pesci, un periodo in cui sei molto nervoso, con questa Venere opposta. La posizione del pianeta dell’amore non significa che un amore debba finire, ma sei tu che sei molto critico e polemizzi facilmente. Cerca di non riversare questa tua ansia sul lavoro o in amore e l’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede cautela e pazienza solo per qualche giorno, perché poi si recupera!

Ariete, sei inarrestabile, come sempre dice l’Oroscopo di Paolo Fox, tuttavia in questo momento godi addirittura di un’energia extra. Le tue caratteristiche tipiche, ovvero l’essere impulsivo, determinato e dinamico, sono incoraggiate: con questi pianeti non perdi tempo e allora non lo perdere nemmeno nei sentimenti, perché ritroverai o riscoprirai un amore.

Oroscopo di Paolo Fox: maschere cadute per il Toro, la Vergine si sente attaccata

Toro, tutto è cambiato e ci sono nuovi riferimenti in tutti i campi della tua vita. Sei in attesa di riscontri che non sono ancora arrivati. Tante figure false si sono rivelate e hanno dimostrato la loro inaffidabilità. Se non altro adesso la verità è emersa e puoi muoverti di conseguenza, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, ti senti di stare in un ambiente che non ti è amico. Tu riesci a mascherare il disagio molto bene, tuttavia stai vivendo delle situazioni non proprio ideali per te. Ritieni, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, che ci siano state persone che non hanno tenuto comportamenti adeguati. Da domani potrai recuperare, ma indubbiamente questi sono giorni un po’ duri, anche sotto il profilo del benessere.

Inizia un lento e graduale miglioramento per lo Scorpione, il Cancro sta bene in amore. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Scorpione, non è semplice per te dimenticare i tristi trascorsi, ma le difficoltà vissute a maggio non dovranno essere un peso, perché dal 17 avrai una bella Venere a tuo favore: ottima quindi la fine del mese e l’inizio di luglio, perché potrai far riemergere i sentimenti, anche solo per un’avventura. Le stelle ti premiano se hai qualche ambizione lavorativa: via libera alla positività e alle emozioni vere che già in questi giorni si manifesteranno, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, tra poche ore la Luna sarà nel tuo segno! Ottimo per te che sei governato da questo astro. Dal 17 giugno Venere e Mercurio entreranno nel tuo spazio zodiacale ed ecco perché l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che giugno sia un buon mese per i rapporti in generale. Se poi tu stai bene con i sentimenti o non sei comunque in agitazione per motivi amorosi, ti senti più carico anche sul lavoro. Per le relazioni difficili bisognerà essere pazienti, ma l’arrivo di Venere e Mercurio sarà determinante, perché chiarirà molte cose in modo definitivo.











