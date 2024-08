C’è chi mette in atto grandi imprese, come Ariete e Capricorno, e chi per ora vuole riposare perché si impegnerà in autunno, come i Pesci. Venere torna positiva per l’Acquario e assicura una visione più positiva sull’amore, mentre il Sagittario ha un momento complicato per le relazioni. Scopriamo i dettagli di tutti i segni.

Oroscopo Branko, le previsioni per oggi 7 agosto 2024/ Gelosia ‘pericolosa’ per i Gemelli…

Ariete

L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che questo sia un momento di grande forza per questo segno che sente crescere la propria energia costantemente: siete pronti a raggiungere obiettivi. C’è chi ha già che ha portato a compimento una scelta d’amore a luglio e c’è chi è pronto a raggiungere nuovi traguardi.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni 6-12 agosto 2024/ Da Bilancia a Pesci: Acquario in crescita…

Toro

C’è la necessità di chiarire delle situazioni nate recentemente: luglio è stato un mese un po’ difficile per l’amore, ma agosto arriva in tuo soccorso e adesso sei tu a tenere le redini del gioco, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Nelle coppie insieme da tanto tempo serve giungere a un compromesso.

Gemelli

Per l’Oroscopo di Paolo Fox questo è un cielo diviso in due. Dal punto di vista sentimentale ci sono un po’ di nuvole e anche le nuove relazioni vanno un po’ a rilento, mentre sul lavoro c’è una grande spinta ad agire e anche a chiarire ciò che non funziona. Chi ha ricevuto poco, rispetto a quello che ha dato, deciderà di cambiare strada.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni 6-12 agosto 2024/ Da Ariete a Vergine: Cancro in difficoltà

Cancro

Ti serve solo un po’ di impegno, perché agosto è il mese dei contatti e dell’incontro. Abbi fiducia, perché i prossimi tre mesi ti regaleranno una nuova prospettiva verso i sentimenti, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone

Un cielo bollente come quest’estate! Questo è un momento di evoluzione e tu non rinunci affatto ad avanzare, anzi, sei anche molto esigente con chi ti circonda: cerca solo di non esagerare, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

C’è chi ha già attuato molti cambiamenti da giugno ed è probabile che, in questa situazione, qualcuno potrebbe diventare superfluo: potresti avere messo alla porta qualcuno oppure lo farai presto, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

Sei uscito da una situazione opprimente che non ti consentiva di esprimerti al meglio. Giove è in ottimo aspetto ma ti dice di stare attento allo stress. C’è una storia in embrione? Vai avanti, perché l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che, dal 29 agosto, avrai Venere nel tuo spazio zodiacale.

Scorpione

Hai una forte carica energetica. L’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che sei governato da Plutone, ma anche da Marte che, in astrologia significa forza ma anche intolleranza. Sei stato in effetti molto insofferente a luglio, soprattutto in amore. Ora puoi acquietare le acque.

Sagittario

Sei un po’ nervoso e stai attento alle parole di troppo che possono sollevare un polverone. C’è chi scrive un post e poi lo elimina, chi manda un messaggio e poi torna sui suoi passi: l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia cautela, in questo periodo.

Capricorno

La tua mente è un vulcano di progetti da attuare ed è quindi normale che ti senta un po’ stressato. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che al tuo fianco tu abbia qualcuno che ti sostiene e Venere aiuta i sentimenti.

Acquario

C’è un po’ di ritardo sulla tabella di marcia: forse hai molte cose da fare e non hai abbastanza tempo. Venere incoraggia i sentimenti perché non è più in opposizione: questo ti dà una nuova visione dell’amore, più ottimista, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

La prima parte del mese mette in dubbio una serie di cose, ma i nativi del segno, per la maggior parte, non vogliono arrovellarsi, soprattutto perché da settembre avranno impegni molto importanti e preferiscono quindi rilassarsi ed evitare complicazioni, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.