Cielo molto attivo per Ariete, Toro, Leone e Sagittario, mentre Vergine e Cancro si dedicano alla famiglia. Lo Scorpione deve considerare questo mese come una pausa per ripartire carico in autunno. Scopriamo nel dettaglio tutti i segni.

Ariete

È un cielo molto stimolante che porta tanta voglia di fare e l’Oroscopo di Paolo Fox spera anche l’amore, dal momento che torna in auge. I sentimenti ora vengono vissuti in modo molto intenso. Chi ha un’attività indipendente agisca!

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 6 agosto 2024/ Gemelli in preda alle attrazioni, Toro motivato

Toro

Da un po’ di giorni sei più attivo e ad ogni modo l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che agosto non sia proprio un mese di sole vacanze: c’è naturalmente chi le farà, ma anche chi dovrà operare professionalmente per mettere a posto tante cose. In una causa legale è previsto un buon esito. L’amore è buono!

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 5-11 agosto 2024/ Da Bilancia a Pesci: top e flop

Gemelli

La situazione sentimentale non è del tutto convincente: se un rapporto è finito per un tradimento e hai tentato di riavvicinarti, la cosa non regge perché non ti fidi più. Il lavoro invece offre più opportunità, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro

Gli affetti familiari sono molto importanti per te e questo agosto sarà il mese in cui vorrai ritrovare i rapporti veri e circondarti di persone che ti vogliono bene. Anche i nativi del segno che hanno una vita dinamica e socialmente attiva, alla fine cercano il guscio protettivo del focolare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni dal 5 all'11 agosto 2024/ Da Ariete a Vergine: Leone al top!

Leone

Le tue mire sono sempre altissime e pretendi che gli altri siano sempre al top, ma in questi giorni l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che sia giusto con Giove e Marte a favore e Venere importante già dallo scorso mese ci sono questioni a cui sei molto interessato e per le quali ti appassioni. Non focalizzarti però su progetti o personaggi che non sono all’altezza di ciò che vuoi portare avanti.

Vergine

Venere è nel segno: cosa significa? L’Oroscopo di Paolo Fox spiega che il pianeta si comporta come una forte luce che illumina tutto, anche gli angoli bui. Così le coppie che funzionano vanno a gonfie vele, ma se un rapporto non ti interessa più, la verità emergerà. Sei comunque tu a guidare il gioco.

Bilancia

Il diktat di questo momento è ristabilire il benessere fisico, ma puoi anche impostare nuove iniziativa. Ci possono essere chiamate inaspettate e inviti interessanti: l’Oroscopo di Paolo Fox assicura che ci si avvicina a un periodo molto positivo, sopratutto verso Ferragosto.

Scorpione

Devi decidere cosa fare della tua vita e la prossima stagione si rivelerà molto importante soprattutto per gli imprenditori e i lavoratori autonomi. I sentimenti sono migliori rispetto allo scorso mese, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

Sentimenti flop e lavoro top! Mentre il primo è un po’ sottotono, per il secondo hai mille progetti in testa. L’Oroscopo di Paolo Fox ti mette in guardia se, in amore, stai tenendo il piede in due scarpe.

Capricorno

Venere ti chiede di parlare col cuore e non con la mente, per una volta. Contatti molto intriganti e c’è chi sceglierà di perdonare un torto subito in amore, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Giove in grande spolvero e grande progettualità anche in vista del 2025. Si spendono molti soldi per la famiglia e questo è l’unico neo del momento, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Il tuo è un segno che affronta di petto le responsabilità, tuttavia devi selezionare meglio cosa fare. C’è un po’ di caos!

Pesci

È un momento di confusione un po’ in tutti i campi. L’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia quindi di riposarti, di pensare al fatto che avrai importanti progetti in ballo per la prossima stagione e che avranno successo. L’amore è pieno di dubbi.