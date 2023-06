Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 giugno 2023/ Venere favorisce il Leone ma non lo Scorpione

Mercoledì 7 giugno 2023 e l’Oroscopo di Paolo Fox oggi entra nel vivo dei transiti planetari del mese, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo come se la cavano Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è galvanizzato da Venere, la Vergine può far progetti con il partner

Leone, Venere ti rende affascinante e Marte impetuoso. Se poi hai a che fare con Ariete, Sagittario e Gemelli, questo impeto raddoppia e la forza può essere ancora più grande. L’unico neo del periodo è la situazione lavorativa e quindi per questo l’Oroscopo di Paolo Fox non può dare una grande valutazione, in generale, perché molti Leone sono molto arrabbiati: in attesa di notizie che non arrivano o per una promessa non mantenuta. C’è addirittura chi vuole sbattere la porta e andarsene: attenzione a non fare scelte avventate, con Giove contro.

Vergine, non è escluso che tu abbia dei progetti con il partner, se è la persona giusta, se ti dà retta e questo è il momento migliore per evidenziarli, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Ti sentirai collerico sono nei confronti di qualche persona che ti ha fatto perdere tempo o magari ti a ingannato: essendo tu molto razionale, detesti ogni tipo di situazione che non porti a nulla di concreto. Chi lavora a tempo determinato dovrà apportare un cambiamento alla propria attività.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia ha la Luna un po’ storta, lo Scorpione può metter in chiaro tante cose

Bilancia, un velo di stanchezza aleggia, per colpa di una Luna dissonante, ma non è il momento giusto per rimpiangere il passato né tanto meno per riviverlo. Semmai un po’ di prudenza sarà necessaria se ci sono dei sospesi di tipo economico o se c’è ancora una diatriba con un ex. Comunque puoi fare delle richieste, perché alla fine riuscirai a ottenere ciò che desideri, promtte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che il tuo segno è governato da Marte, pianeta della battaglia. Approfitta del momento che può essere utile per chiarire situazioni che, da tempo, sono strane. Una condizione d’amore poco avvincente e che ha già avuto problemi nel passato potrebbe, con queste stelle, rallentare ancora di più, perché questo cielo non ha la forza di proteggere le relazioni in crisi da tempo: andrà fatta una valutazione caso per caso.

