Oroscopo Paolo Fox, settimana 5-11 giugno 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri

E’ lunedì e come sempre anche oggi andremo a scoprire l’oroscopo di Paolo Fox della settimana entrante, quella che va dal 5 giugno fino a domenica 11 giugno 2023. L’astrologo è stato ospite de I Fatti Vostri, contornato dai conduttori, elencato la classifica dei segni zodiacali dei prossimi sette giorni.

Oroscopo Paolo Fox, 1 giugno 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Leone a...

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione, Pesci, Leone

“Scorpione, evitate di prendere troppo di petto situazioni ammorbidite. Non fatevi un problema per tutto, anche se a volte sono gli altri che vi creano problemi. In questo momento fate le cose a denti stretti, non siete del tutto convinti e questa tensione potrebbe riversarsi in amore: cercate di non fare arrabbiare il partner. Dovrete gestire con attenzione i prossimi mesi. Pesci, siete sempre legati al passato, avete la tendenza di pensare che esiste un altro mondo differente rispetto a quello reale, gestito dal destino o dalle malinconie. Fatevi scivolare tutto ciò che non va. Leone, decimo posto. C’è qualcuno che vi infastidisce, chi accetterà la situazione e che invece manderà tutti a quel Paese, va trovata una via di mezzo. In amore invece potrebbero cadervi ai piedi tante persone”.

Oroscopo Paolo Fox, 31 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Cancro a...

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario, Acquario, Bilancia

“Sagittario, periodo in cui tutto è così ripetitivo e voi siete contrari alla monotonia. Più gente conoscete e più vi muovete è meglio è. Acquario, inizia una situazione particolare per i sentimenti, siete presi da situazioni importanti ma bisogna capire quali relazioni seguire o meno. Dubbi per chi vive una relazione poco chiara. In ogni caso voi guardate al futuro e non vi ricordate delle negatività del passato. Bilancia, segno che cerca la ripetitività, ma ripetere sempre le stesse cose… Anche voi avete bisogno di sviluppare l’estro e se per caso ci sono stati problemi fisici dovrete ritrovare un po’ di tranquillità. Amore in recupero”.

Oroscopo Paolo Fox, 30 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Ariete...

Oroscopo Paolo Fox, Toro, Cancro, Vergine, Capricorno, Ariete, Gemelli

Chiudiamo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana 5-11 giugno 2023 con i segni al top: “Toro, siete sempre meravigliosi, state arrivando alla meta stanchi, queste ultime giornate un po’ pesanti. Avete bisogno di relax, divertimento, amore e passione, quindi organizzate qualcosa di bello. Cancro, avete una grande luce negli occhi che non avevate a inizio anno e spero si rifletta nella persone che amate. Vergine, quarto posto, recupero, non siete più confusi, i cambiamenti vi portano lontano. Terzo posto per il Capricorno, cercate un’ambizione ripagata, stelle importanti anche per le relazioni sociali. Ariete, è possibile una riconferma, ma soprattutto via libera all’amore vero, quello ricambiato. Primo posto per i Gemelli, avete una bella luna, bellissimo transito di Venere: l’oroscopo è davvero buono”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA