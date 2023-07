Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 luglio 2023/ Il Leone è affascinante e lo Scorpione nel caos

Luna in Pesci in quest’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 7 luglio 2023, che precede il weekend. Dalle frequenze di Radio LatteMiele, vediamo come si comportano Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è super attrattivo, la Vergine è un po’ pressata dai cambiamenti

Leone, cielo ideale per farti notare. L’Oroscopo di Paolo Fox si può interpretare in diversi modi: ti puoi far notare per un aumento del fascino o può darsi che quest’attrazione derivi dal fatto che adesso hai un ruolo importante e che molti ti stanno attorno (anche i seccatori e gli opportunisti). L’indole che è un po’ idealista, ma anche coraggiosa, del segno regala non solo obblighi e impegni, ma anche un buon successo. L’unico dubbio? Il denaro, soprattutto se, nel passato, hai fatto dei passi falsi. Se, negli ultimi tempi, hai chiuso una storia d’amore o ti sei separato, guarda con favore a questa Venere che ti premia entro i primi di ottobre, purché tu ti “metta in giro” Stelle importanti per gli incontri.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 luglio 2023/ Ariete e Toro battaglieri: gli ostacoli ci sono, ma si superano

Vergine, è il solito giochetto con Saturno contro e Giove favorevole: “si chiude una porta e si apre un portone”. Di per sé, questa potrebbe sembrare una situazione tranquilla, ma non lo è, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, perché ogni volta che si chiude una porta ci stai male. Questo destino non è quindi così facile da gestire e da digerire. Un consiglio? Non affaticarti troppo e soprattutto non mandare a qual paese persone che potrebbero esserti utili nella carriera: tu mantieni alto un certo aplomb, di solito, e prima di scattare ci pensi, però è normale che quando “il troppo stroppia” è facile essere un po’ meno diplomatici. Queste stelle sono molto positive per aiutarti a risolvere i problemi che riguardano una proprietà. Amore né bene e né male, perché abbiamo stelle neutrali: chi ha una relazione la trova positiva e chi non ce l’ha forse non la cerca.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 luglio 2023/ Sagittario e Acquario non vogliono essere ingabbiati

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia dimenticherà i tristi trascorsi, lo Scorpione è ispirato dalla Luna

Bilancia, sono stelle promettenti, anche se ultimamente ti sei sentito un po’ messo da parte. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che la Bilancia è un segno che non ama le complicazioni e quindi qui bisogna capire se qualcuno ti ha messo da parte oppure se sei proprio tu che ti sei defilato, per molto tempo, da certe questioni e poi alcune persone hanno approfittato della tua benevolenza e generosità. Secondo il tuo criterio di giustizia, ci sono delle persone che, da marzo, non si sono comportate bene con te: c’è chi li definisce tradimenti e c’è chi le considera questioni complesse, ma molto probabilmente andrà tutto dimenticato.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 luglio 2023/ La Vergine non si faccia intimidire, vita nuova per la Bilancia

Scorpione, questa giornata è ispirata da una buona Luna ed è positiva perché permette di orientarti, tuttavia che tu viva nel caos e che, da qualche tempo, ti sia chiesto anche più volte se nel lavoro tu stia facendo la cosa giusta, è evidente. Attenzione a non determinare conflitti nella professione e potrebbe essere interessante anche cominciare a guardare oltre. Alcuni Scorpione sono molto stanchi e anche un po’ preoccupati, perché pensano che cambiando un certo percorso di vita si rischi qualche incertezza in più. Chi ha una forte responsabilità nel lavoro è preso da quello che sta facendo e ha paura forse di fare brutta figura, rispetto a un predecessore o se ha portato avanti il lavoro e se, in ogni caso, si sta impegnando per fare delle cose di un certo rilievo. Amore un po’ sottotono: tutta questa situazione astrologica rivela che adesso lo Scorpione è pensieroso, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

© RIPRODUZIONE RISERVATA