Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

La vigilia di Pasqua, nell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 8 aprile 2023, si apre con uno sguardo al cielo: la Luna si trova nel segno dello Scorpione e bisogna ricordare che andrà in opposizione a Mercurio al mattino, mentre Venere è ancora in Toro. Dalla sua rubrica quotidiana su Radio LatteMiele, scopriamo cosa l’astrologo ha da dire ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete vive un riscatto di serenità, il Toro ha tanti pianeti positivi per tutto

Ariete, un buon fine settimana e l’Oroscopo di Paolo Fox augura una buona Pasqua a tutti quelli che vogliono stare più sereni. L’Ariete di pene ne ha passate già abbastanza, alla fine dell’anno scorso, e chi è stato male ritrova una buona grinta. Proprio la giornata di Pasqua potrebbe dare un input in più, visto che nel pomeriggio la Luna sarà favorevole. Incontri che restano e lasciano il segno.

Toro, Pasqua in arrivo di pensieri positivi e questo Giove in arrivo nel segno non avrà effetti miracolosi, però se hai dei progetti in ballo o delle richieste da fare, potrebbe accontentarti. C’è chi ha già fatto un passo importante che riguarda la famiglia, la casa o un matrimonio, ma l’Oroscopo di Paolo Fox dice anche ai cuori solitari di farsi notare. Probabilmente è già capitato qualcosa, negli ultimi tempi, perché Venere è nel segno dal 16 marzo.

Oroscopo di Paolo Fox: i Gemelli si preparino a un’esplosione d’amore, il Cancro ha una bella Luna

Gemelli, arriva una Pasqua forse un po’ noiosa, ma questo è facile da immaginare, dal momento che tu vuoi sempre fare tante cose. Adesso, almeno fino alla giornata di Pasquetta, bisognerebbe farsi scivolare le cose addosso. L’amore può tornare in maniera prepotente nella tua vita, soprattutto quando Venere sarà nel segno, ovvero dalla prossima settimana, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Sul lavoro ci sono stati dei qui pro quo oppure stai facendo tanto e non hai un attimo di respiro.

Cancro, oggi e domani Luna favorevole: questo alimenta delle buone sensazioni, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Sai che sei una persona molto umorale e quindi, governato dal transito della Luna, spesso cambi, come le fasi, umore e atteggiamento, ma adesso c’è un po’ più di stabilità: Marte nel segno porta un po’ di agitazione, soprattutto se pensi di avere diritto a delle cose che ancora non sono arrivate. Tra oggi e domani, cerca di ritrovare tranquillità.











