Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 aprile 2024/ Ariete, Leone, Sagittario, Cancro, Scorpione e Pesci

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 aprile 2024 la settimana comincia con una novità: il novilunio in Ariete e l’eclissi solare totale. Questo accade in un cielo in cui c’è una grande concentrazione di pianeti proprio in Ariete, il segno dei grandi inizi. Favoriti quindi i segni di fuoco, mentre quelli d’acqua hanno buone idee, ma devono essere un po’ cauti.

Ariete, hai fatto il pieno di pianeti e questo ti conferisce molta forza per vincere una competizione, innamorarti e fare cose in più. Sarai ancora più determinato, se qualcuno in passato ha deciso di bloccarti. Le storie d’amore possono essere arricchite, se funzionano. Dal momento che hai il desiderio di dire le cose come stanno, potresti avere una rivincita su qualcuno e questo inevitabilmente porterebbe qualche tensione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi 8 aprile 2024

Leone, due giornate davvero positive: i sentimenti tornano in auge, colpi di fulmine oppure liberarti di restrizioni che non vuoi più avere. È un momento buono per recuperare forza fisica e migliorare l’umore, per chi ha avuto un dispiacere, magari in famiglia. Non rimuginare sul passato: il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di voltare pagina

Sagittario, Luna, Sole, Mercurio, Venere sono tutti a tuo favore! Se hai già un sentimento in corso, non tirarti indietro. Fino al 16 il cielo sarà particolarmente fortunato, anche per gli incontri piacevoli e per nuove opportunità.

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede per il Cancro, 48 ore da vivere con estrema cautela. Non rimproverare perché è inutile ed è probabile che in un meeting di lavoro forse non riuscirai a dire tutto quello che pensi oppure penserai di rimandare una decisione. Ci sono delle tensioni nei rapporti in generale ed ecco perché devi fare tutto con calma.

Scorpione, in questo momento sei particolarmente creativo e il novilunio di oggi tocca proprio il campo delle ispirazioni, delle idee, dalla casa e dai figli, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Ci sono tante emozioni in corso e forse dovrai superare una sorta di esame tra la fine di aprile e i primi di maggio: una prova che tu hai scelto di affrontare.

Pesci, tra oggi e domani potresti guadagnare di più oppure firmare un accordo o un contratto: l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che hai tempo fino al termine di maggio per prendere le decisioni più importanti. L’amore è favorito, a meno che non ci siano siate troppe problematiche nel passato.











