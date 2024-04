Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 aprile 2024/ Gemelli, Bilancia, Acquario, Toro, Vergine e Capricorno

La settimana inizia con una nuova Luna nel segno dell’Ariete che vede già un’altissima concentrazione di pianeti. È dunque un cielo molto particolare che vede i segni d’aria rinnovati da una bella Venere, mentre i segni di terra vivono qualche tensione di troppo. Queste le indicazioni dall’oroscopo Paolo Fox di oggi 7 aprile 2024.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 aprile 2024/ Ariete, Leone, Sagittario, Cancro, Scorpione e Pesci

Bella la Luna per i Gemelli, la Bilancia ha quindici giorni di lotta

Gemelli, il novilunio ti sostiene e torna l’amore, la forza e il coraggio. Se ritieni che ci sia qualcuno che si è comportato male con te, non potrà più farlo perché non glielo permetterai, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi 8 aprile 2024. Una giornata buona per fissare degli incontri di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 aprile 2024/ Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia, oggi e domani può esserci un po’ di rancore. Attenzione a quello che dici nei rapporti d’amore o di lavoro. Le prime due settimane di questo mese sono di combattimento, se devi risolvere un problema di tipo sentimentale. Cautela anche sul lavoro, dove ci sono cambiamenti in corso e qualche nativo del segno riparte da zero, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: amore al top per l’Acquario, il Toro è sostenuto da Venere

Acquario, in questo momento hai un grande desiderio di amare e voglia di fare. Il novilunio è favorevole per i contatti o per spostarsi. Hai anche voglia di ampliare le amicizie e di vivere all’aria aperta. Bello il cielo per l’amore!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 aprile 2024/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Toro, maggio sarà il mese ideale per mettere a posto le finanze e risolvere qualche problema. Ancor di più sarà un mese in cui ti renderai conto che alcune questioni sono cambiate e non è più possibile tornare indietro, ribadisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Rapporti o questioni di lavoro che sono stati chiusi e non possono essere ripristinate, se si cerca ostinatamente di riportarli in auge si fa un buco nell’acqua. Venere è positiva e ti può aiutare se c’è una difficoltà in amore.

Qualche difficoltà per la Vergine, il Capricorno ha delle incomprensioni

Vergine, è importante gestire le opposizioni planetarie con logica e tu sei maestro in questo. Il cielo agevola cambiamenti e trasformazioni sul lavoro. Recentemente qualcuno ha ricevuto colpi bassi da Marte, ovvero non è stato bene oppure c’è stato un imprevisto che ha causato del disagio e ora bisogna ritrovare la tranquillità. Venere favorisce l’amore, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, c’è qualche preoccupazione? Quelli che ti circondano non sanno tanto come comportarsi perché temono la tua intransigenza. Risposte che non arrivano e attese caratterizzano questo cielo, mentre oggi e domani prenditi cura della casa e delle proprietà. Possono esserci discussioni sul lavoro.











